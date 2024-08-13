ABD onayladı! İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı yapacak

Paketin içeriğinde, toplam değeri 20 milyar doları bulan çeşitli savunma araç ve gereçleri yer alıyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu satışın büyük bir bölümünü 19 milyar dolarlık F-15 savaş jetleri ve bunlara ait ekipmanlar oluşturuyor.

Ayrıca, tanklar için gerekli olan mühimmatın 774 milyon dolarlık kısmı ve 583 milyon dolar değerindeki diğer askeri araçlar da satışa dahil edildi. Kongre'ye sunulan resmi bildiride, bu silah satışının İsrail'in savunma kabiliyetini güçlendireceği ve böylece bölgedeki potansiyel tehditlere karşı daha etkin bir duruş sergileyebileceği vurgulandı.