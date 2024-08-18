Akrabaların miras kavgasında kan aktı

Olay, 56 yaşındaki S.A. ile amcasının oğulları olan 46 yaşındaki S.A. ve 48 yaşındaki R.A. arasında miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmayla başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, S.A. yanında bulunan av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A.'ya ateş açtı.

Mahalle sakinleri olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi ve bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler müdahalesi sonucunda R.A. ve kardeşi S.A.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay sonrası kaçan S.A., jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden R.A. ve S.A.'nın cenazeleri, gerekli incelemeler için Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.