Rize Adana'da ilki yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi
Rize Adana'da ilki yaşadı

Çaykur Rizespor, Adana’da 2 gollü galibiyetle sahadan ayrıldı, sezonun ilk 3 puanını aldı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede Çaykur Rizespor, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Çaykur Rizespor’un gollerini 41. dakikada Husniddin Alikulov ve 74. dakikada Ali Sowe kaydetti. Adana Demirspor’un tek golü ise 90+8. dakikada Yusuf Barasi’nin penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor ilk galibiyetini alıp puanını 4’e yükseltirken, Adana Demirspor ikinci hafta sonunda puansız kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Adana Demirspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

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