Mucize besinin sapı adeta şifa deposu. Yıllarca çöpe attığınız için pişman olacaksınız

Mucize besin olarak bilinen kirazın sapının şifa deposu olduğu ortaya çıktı.

Nermin Özkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize besinin sapı adeta şifa deposu. Yıllarca çöpe attığınız için pişman olacaksınız

Kiraz, yazın en sevilen meyvelerinden biri olduğu biliniyor. Kiraz, hem lezzetli hem de sağlıklı olduğu bildirildi.

Lakin kirazın sadece kendisinin değil, saplarının da çok faydalı olduğunun altı çizildi.

Kiraz saplarının kadınların regl döneminde yaşadığı ağrı ve sancıları hafifletmekten, vücuttaki fazla suyu atarak zayıflamaya kadar pek çok konuda destek olmasıyla dikkat çekti.

Birçok meyve ve sebzenin çekirdekleri ve sapları, içerdikleri vitaminler sayesinde sağlığı için mucizevi etkilere sahip olduğunun altı çizildi.

Kira sapının bazıları organları korurken, bazıları da kilo vermeye yardımcı olur.

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KİRAZ SAPLARINI ÇÖPE ATMAYIN!

Kiraz saplarının saymakla bitmeyen faydalarından yararlanmak için, onları çöpe atmayın. Bunun yerine, kurutarak uzun süre saklayabilirsiniz. Sonra da demleyerek çayını içebilirsiniz.

KİRAZ SAPI ÇAYI, REGL DÖNEMİNDEKİ SORUNLARINIZI ÇÖZER

Kiraz sapı çayı, özellikle düzensiz ve ağrılı regl yaşayan kadınlar için harika bir çözümdür. Kiraz sapı, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. Bu da vücuttaki ödemin atılmasını ve böylece zayıflamayı sağlar.

KİRAZ SAPI ÇAYI, KABIZLIĞI DA ÖNLER

Kiraz sapı çayı, sindirim sistemini de düzenler. Kabızlık sorunu yaşayanlar için de faydalıdır. Kiraz sapı, obeziteye karşı da koruyucu bir rol oynar.

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KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kiraz sapı çayı yapmak için, bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı kurutulmuş kiraz sapı ekleyin.

10 dakika demlenmesini bekleyin. Sonra süzün ve içine bal veya limon ekleyerek içebilirsiniz.

Günde iki bardak kiraz sapı çayı içmeniz yeterlidir.

Kiraz sapı çayının faydalarını görmek için, düzenli olarak tüketmeniz gerektiğini unutmayın. Ayrıca, kiraz sapı çayı içerken, sağlıklı bir beslenme ve egzersiz programı da uygulamanız önerildi.

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