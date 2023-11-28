Mucize ot böyle zayıflatıyor

Mucize ot olarak değerlendirilen sinirli ot zayıflama sürecine katkıda bulunmasıyla dikkat çekti.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Mucize ot böyle zayıflatıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sinirli ot, tek başına kilo vermeye yetmez, ancak vücuttaki toksinleri ve ödemi temizleyerek zayıflama sürecine katkıda bulunur.

HIZLI ZAYIFLAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Evde hızlı kilo verme açısından önce metabolizmayı hızlandırmak gerekir. Bunun için, detoks suları, zayıflama kürlerinden faydalanabilecekken en etkili yol ise öğüt atlamadan sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi ile birlikte bireylere sağlıklı ve hızlı zayıflamanın yolu gösterilir.

SİNİRLİ OT NASIL KULLANILIR?

Sinir otu, hem gıda takviyesi olarak hem de doğrudan yenebilen bir bitkidir. Eczanelerden kapsül halinde satın alabileceğiniz gibi, tohumlarını da ağaçlardan meyve toplar gibi toplayarak çay yapabilirsiniz.

Yapraklarını yemeklere katmak istiyorsanız, önce iyice yıkayın. Sonra çiğ ya da pişmiş olarak yemeğin içine veya üzerine koyabilirsiniz.

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