Mucize ot idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi ediyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eden karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

Üriner sistem enfeksiyonları olarak da adlandırılan idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunun herhangi bir bölümünde, böbrekler ve üreterlerden mesaneye ve idrar yoluna kadar olan enfeksiyonlardır. Sağlıklı bir insanın idrarında bakteri (mikrop) yoktur.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitki çayları içmek iyi bir seçenektir. Karabaş otu da bu çaylardan biridir.

Karabaş otu, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Parfüm yapımında, çay demlemede, reçel yapımında ve masaj yağı olarak kullanılabilir.

Karabaş otu yağı, cilde sürülerek ağrı kesici ve sakinleştirici etki gösterir.

Karabaş çayı, kuru veya taze karabaş otunun çiçek ve yapraklarından hazırlanır.

Karabaş reçeli, çiçeklerin kaynatılmasıyla elde edilir ve sağlığa yararlıdır.