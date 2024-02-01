Mucize otla banyo yapan dipçik gibi oluyor

İnsanlar doğal besin kaynaklarını araştırırken adaçayı otu ilgilerini çekti. Adaçayı otuyla yapılan banyonun canlılık kazandırdığı söylendi.

ADAÇAYI OTU NEDİR?

Adaçayı otu, ballıbabagiller ailesinden, Akdeniz bölgesinde bolca bulunan mis kokulu bir bitkidir. Çiçekleri menekşeye benzer ve yaz aylarında açar. Yaprakları uzun, kenarları dişli, soluk yeşil renklidir. Hafifçe kafur kokar. Çiçeklenme zamanı toplanarak kurutulur.

ADAÇAYI OTUNUN FAYDALARI

Mide ve bağırsak gazlarını azaltır. Mide bulantısına iyi gelir. Sindirim sistemini düzene sokar. Boğaz, bademcik ve diş eti iltihaplarını önler. Göğsü rahatlatır. Astım belirtilerini hafifletir. İdrar ve ter akışını artırır.

NASIL KULLANILIR?

Banyo suyuna eklenerek yıkanıldığında; enerji verir. Günde, 3 kahve fincanından fazla tüketilmemelidir.