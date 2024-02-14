Mucize otu böyle kullanılırsanız kaşıntıların kökünü kurutuyor

Deniz Dallı
Mucize otu böyle kullanılırsanız kaşıntıların kökünü kurutuyor
Kökü kaynatılıp içilirse bütün kaşıntıları kesen labada otu dikkat çekti.

Labada otu, doğal ve sağlıklı bir besin kaynağı olarak bilinir.

Labada otu, karabuğdaygillerden bir bitkidir. Sulak yerlerde kendiliğinden büyür. Yeşilimsi küçük çiçekleri vardır. Haziran - Eylül arasında açar.

Boyu 50 cm ile 2 m arasında olabilir. Köklerinde nişasta, şeker, reçine ve antrakinon türevleri bulunur.

Yaprakları yemek olarak tüketilir. Kökü ve yaprakları evde ilaç yapımında kullanılır.

Faydaları:

Kökü suyla kaynatılıp içildiğinde kaşıntıları alır. Yeşil tohumları süt artırıcıdır. Mesane sorunlarını çözer. İştahı açar. İshali durdurur.

Efelik, iştah açıcı bir bitkidir. Kilo almak isteyen ve çok zayıf olanlar için doğal bir çözümdür. Sabahları içildiğinde gün içinde iştahı artırır; ama fazla kullanılmamalıdır.

Kanı ve bağırsakları temizler. Hemoroid hastalarına iyi gelir.

Taze olarak yenildiğinde, vücuttaki zararlı maddeleri atar.

Labada otundan yapılan macun, cilt problemlerine iyi gelir. Egzama, mantar, kaşıntı gibi rahatsızlıkları tedavi eder. Çıbanları çabuk iyileştirir.

Romatizma ve kadın hastalıklarına faydalıdır.

İshal olduğunuzda, labada çayı içebilirsiniz. Ama günde bir bardaktan fazla içmemelisiniz.

Yapraklarıyla yara merhemi yapılır. Yaralı bölgelere sürülür.

Bağırsakları çalıştırır.

Kullanım şekli:

1 litre kaynar suya 30-50 gr. kadar yıkanıp doğranmış bitki kökü atılır. 15-20 dakika kısık ateşte kaynatılır. Süzülen çay, günde 2-3 kez birer bardak içilir.

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