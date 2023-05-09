Mudanya açıklarında deprem

Bursa’nın Mudanya ilçesi Eğerce mevkiinde saat 10.20 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 4. 3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Deprem bilimci Şener Üşümezsoy, Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşen 4 büyüklüğünde deprem için Güney Marmara’daki depremin işaretçisi olduğunu ifade etti.

Bir ay önce İmralı’nın batı ucunda olan depremin aslında birinin Gemlik Körfezi’nden gelen diğerinin de İmralı güneyinden geçen fay hattının birleştiği noktada olduğu belirtti.