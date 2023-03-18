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Muğla'da beton deposu kullanılamaz hale geldi

Muğla'da bulunan bir beton deposunun ana santralinde gece saatlerinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alındı. 

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:00
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Muğla'da beton deposunda yangın

Muğla'da beton deposu kullanılamaz hale geldi
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İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir beton deposunun ana santralinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karagedik Mahallesi’nde bulunan bir beton deposunun ana santralinde gece saatlerinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Deponun kullanılamaz hale geldiği yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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