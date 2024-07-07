Muğla'da deprem!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muğla'da deprem!

AFAD, Muğla Datça merkezli 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), bugün saat 16.55'te Muğla'nın Datça ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde depremin gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, depremin derinliği ise 6.97 km olarak ölçüldü.

AFAD'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

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KANDİLLİ GİRİT DEDİ

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan deprem açıklamasında depremin Girit Adası açıklarında gerçekleştiği belirtildi.

Deprem büyüklüğünün 4.3 olarak duyurulduğu paylaşımda, depremin 5 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli tarafından şu paylaşım yapıldı:

kand.png

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