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Muğla'da cephanelik gibi eve operasyon

Muğla'da şüpheli bir şahsın evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. 

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:18
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Muğla'da şüpheli şahsın evine operasyon

Muğla'da cephanelik gibi eve operasyon
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde çok sayıda av tüfeği ve tüfeklere ait saçma ve barut ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yatağan İlçesi Bencik Mahallesinde ikamet eden E.S. isimli şahsın evinde çok sayıda av tüfeği bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi alındı. E.S. isimli şahsın evinde Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Evde yapılan arama sonucu, 2 adet tek kırma av tüfeği, bir adet çift kırma av tüfeği, 4 adet av tüfeği, 2 adet yedek namlu, 36 adet 9 mm. tabanca fişeği, bir adet kurusıkı tabanca, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir adet 20 santim uzunluğunda bıçak, 3 bin 650 adet 12 kartuş, 200 adet doldurmaya hazır vaziyette boş kartuş, bir adet kartuş doldurma makinası, 2,5 kilogram av tüfeği saçması, 4 bin 964 kilogram barut, 7 adet kartuş yapımında kullanılan çeşitli aparat, 450 adet kartuş yapımında kullanılan kapsül, kartuş yapımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.


(Kaynak: İHA)

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