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79 milyon TL'lik sosyal medya vurgunu. Dolandırıcılar yöntem değiştirdi

Ankara merkezli 11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 58 şüpheli yakalanırken 47'sinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, aynı yöntemle 79 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı açıklandı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:07
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Ankara'da sosyal medya dolandırıcılığı yapan kişiler 79 milyon TL vurgun yaptı. Dolandırıcılar gözaltına alındı

79 milyon TL'lik sosyal medya vurgunu. Dolandırıcılar yöntem değiştirdi
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Ankara merkezli 11 ilde, birçok kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 58 şüpheliden 47'si gözaltına alınırken, şüphelilerin aynı yöntemle 79 milyon TL'lik vurgun yaptığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

58 şüpheliden 47'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Ankara merkezli 11 ilde 58 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, 47 şüpheli şahıs yakalanarak Ankara iline getirilmiştir.

Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin ülke genelinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını, haklarında şikâyet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çalmak, kabinde çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda vatandaş dolandırılmıştır. Bu yolla 79.000.000TL dolandırıcılık yapıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır" denildi.

(Kaynak: DHA)

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