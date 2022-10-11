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  • Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi

Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine ‘evdeki yabancı’ iddalarını soran muhabirin çenesini okşayarak “Canım benim” dedi; soruyu cevaplamadı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 04:31
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Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi

Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kendisine soru soran muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" dedi.

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde muhabir, mikrofonu tutarak soru sorduğu İçişleri Bakanı Soylu'dan gördüğü tepkiyi şaşkınlıkla karşıladı. Muhabir, Bakan Soylu'ya, CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel'in vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istedi. Bakan Soylu'nun soruyu cevaplamadan gittiği kameralara yansıdı.

Muhabir, Bakan Soylu'ya mikrofon uzatarak, "Yabancılarla ilgili İstanbul'da yeni bir binada tüm dairelerde yabancılar kayıtlı çıktı" sorusunu sordu. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen ‘yabancıları’ Meclis gündemine taşımış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

CHP'li Adıgüzel, “Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri ‘Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi’nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor” demişti.

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