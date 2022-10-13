İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası

TELE1’de yayınlanan 18 Dakika programında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Gazeteci Prof. Dr. Emre Kongar gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Emre Kongar, AKP ve MHP hakkında önemli bir kulis bilgisine eriştiğini söyledi.

“BOMBA BİR HABER ÇIKARDIM”

"İki gündür aldığım izlenimlerden bomba bir haber çıkardım" diyen Kongar, "Ben zaten ipuçlarını görüyordum. Hatta haberleri de görüyordum fakat bu kadar net ifade edildiğini ilk kez gördüm. 'Hocam iktidar medyası gündemi çok saptırıyor. Kılıçdaroğlu'nun altını oyuyorlar. Ama asıl olay sahada.' diyorlar." dedi.

SOYLU HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kongar "çok güvendiğim bir isimden duydum" diyerek "Hem AKP'de hem MHP'de artık 'Tayyip Erdoğan biraz yaşlandı çok da yıprandı, yapılamayanların bütün yükü onun hanesine yazıldı. Şimdi daha genç daha dinamik bir arkadaş aday olsun diyorlar ve Süleyman Soylu cumhurbaşkanı adaylığı için pazarlanıyor." diyerek bana ipuçları verdi." sözlerini sarf etti.

“SİYASİ BAGAJI ÇOK DOLU”

"Bunun üzerine bir araştırma yaptım" diyen Kongar, "Sosyal medyaya çok hakim olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın buna izin verip vermeyeceğini de düşündüğünü söyleyen Kongar, "Erdoğan 20 yıl sonra yolsuzluk, yoksulluk ve rüşvete karşı mücadele edeceğiz dedi. Bu itirafı etme sebebi çok ağır bagajı olması, artık bunu taşıyamıyor." ifadelerini kullandı.

SOYLU İSTİFA EDECEK İDDİALARI

Süleyman Soylu'nun istifa edeceği söylentileri uzun zamandır devam ediyor. Ayrıca Hadi Özışık, yayınladığı son videoda "2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Soylu'nun yerine, AKP hükümetlerinde daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı görevlerini üstlenen Faruk Çelik'in düşünüldüğü iddia edildi.