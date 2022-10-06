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e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın

Türkiye'de son günlerde evde oturanların bilgisi dışında o evde yaşıyormuş gibi gösterilen yabancılar gündem oldu. Sosyal medyadan birçok kişi 'Evimde yabancı var' diyerek e-devlet belgelerini paylaştı

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:57
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e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın

e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
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Türkiye'de son günlerde evde oturanların bilgisi dışında o evde yaşıyormuş gibi gösterilen yabancılar gündem oldu. Sosyal medyadan birçok kişi 'Evimde yabancı var' diyerek e-devlet belgelerini paylaştı

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde evde yaşayanların bilgisi dışında başka kişilerin de o evlerde yaşadığı gösterildiği ortaya çıktı. Sosyal medyada birçok vatandaş 'Evimde yabancı var' diyerek e devlet belgelerini paylaştı. Ankara'da yaşayan Derya Öztepe'nin 14, Necdet Öztürk'ün 3, Orhan Türkdoğan'ın evinden ise 5 yabancı çıktı. Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Seçim güvenliği konusunda büyük bir alarm işareti" dedi.

EVİNDEN 14 KİŞİ ÇIKTI

Ankara Mamak'ta Derya Öztepe isimli bir kadın, e devlet üzerinden yaptığı sorgulama sonrasında 4 kişi kaldıklarını bildikleri evinde 14 kişinin daha yaşadığını öğrendi. Olay karşısında şok olduğunu ifade eden kadın, 6 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Fox TV'nin haberine göre Derya Öztepe, nüfus kayılarına göre eşi ve 2 kızıyla birlikte 100 metrekare 3 oda bir salon evini 14 kişiyle daha paylaşıyor. 2'si ev sahibi diğer 12 kişi ise hiç tanımadığı insanlar. Öztepe, "Çok tedirgin oldum yani bu insanlar kötü bir işe, terör eylemine karışabilirler. Yani yardım ve yataklık yapıyor diye de gözükebilirim" derken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Necdet Öztürk isimli vatandaşın evinden 3, Orhan Türkdoğan'ın ise evinden 5 yabancı çıktı.

Sadece İstanbul ve Ankara değil Türkiye'nin diğer illerinde oturanlar sosyal medyadan evimden yabancı çıktı diyerek e devlet belgelerini paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "Seçim güvenliği konusunda büyük bir alarm işareti. Ne yazık ki, bu siyasi iktidar seçmen kütüklerini, bir kanunla Yüksek Seçim Kurulu'ndan alıp İçişleri Bakanlığı emrine verdiği için artık seçmen kütükleri de güvenlikleri açısından sorgulanır hale gelmişlerdir" dedi.

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N.D
6.10.2022 14:27
Bu seçimlere kim yada yada kimler doğrudan yada dolaylı hile ve fesat karıştırırsa Allah bildiği gibi yapsın.  
 
Yuhyuh
6.10.2022 14:22
Savcılar ne bekliyorsunuz sonra bunlar oy kullanacak yok öylebu halk takipte  
 
Uzay Fenercioğlu
6.10.2022 14:08
En hafif deyimi ile TCK 257-1,2 mad. diğer şair suçlarda çabası. Şikayete tabi değildir, Cumhuriyet Savcısı kamu güvenliği ve düzeni adına dava açar.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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