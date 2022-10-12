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Süleyman Soylu bu sözlere çok kızacak: Film çekmeye mi başladın?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kuşadası Belediyesi eski personellerinin drone ile çekilmiş görüntülerinin servis edilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “film çekmeye mi başladın?" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 15:22
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan İçişleri Bakanı Soylu’yu kızdıracak sözler: Film çekmeye mi başladın?

Süleyman Soylu bu sözlere çok kızacak: Film çekmeye mi başladın?
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Kuşadası’nda gerçekeştirdiği bir operasyonda gözaltına alınan şüphelileri dronla çekmesine bir çok haber sitesine konu oldu.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nın idaresinde olması sebebiyle CHP’li Torun'dan konuyla ilgili Süleyman Soylu’yu kızdıracak açıklamalar geldi.

SOYLU’YA “FİLM ÇEKMEYE Mİ BAŞLADIN” DİYE SORDU

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Bakan Soylu’ya “Süleyman Soylu’ya soruyoruz: Fotoromanlık yetmedi şimdi de film çekmeye mi başladın?” sözleriyle tepki gösterdi.

Söz konusu operasyonda gözaltına alınanların masumiyet karinesi yok sayılarak yüzleri açık şekilde sosyal medyada paylaşılmasını eleştiren Torun Yapılan suç olmanın yanı sıra devlet ciddiyetine yakışmayan bir davranış olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan şu ifadeleri kullandı:

Hukuk devleti ile örtüşmeyen ve Anayasal hakların ihlali. Operasyonu isim ve görüntü vermeden paylaşılabilir. Ama özel olarak film çekmiş gibi senaryo hazırlayıp kurgulayarak servis edilmesinin arkasında bir siyasi hesaplaşma olduğunu gösteriyor. İçişleri Bakanı’na bağlı KOM güvenliği korumakla değil film çekmekle meşgul. Drone ile film çekip senaryoyu yazmışlar. Mesele adli soruşturmanın ötesinde film ve dizi çekmişler. Oyunda rızası ile rol almayan ve devletin koruması altında olması gereken şüphelileri zorla bu filmde oynatmışlar. Yaşananlar ahlaki ve hukuki değildir. Utanılacak durum.

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Hayırdır inşallah
12.10.2022 15:48
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