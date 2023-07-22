Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş"

İstanbul’da Pazar’da sokak röportajı yapan bir muhabir, pazarda bulunan bir kadına mikrofon uzattı. Muhabir, uçağı kim icat etti? diye sorunca kadın; "uçağı 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan icat etmiştir." cevabını verince muhabir cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kayda alınan sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu.

PEKİ UÇAĞI KİM İCAT ETTİ?

Tarihte ilk motorlu uçak, Amerikalı kardeşler Orville Wrigt ve Wilbur Wright tarafından icat edilmiş ve ilk uçuş 17 Aralık 1903 tarihinde gerçekleşmiştir. İki kez gerçekleşen uçuşun ilkini Orville ikincisini ise Wilbur Wright gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu denemede uçak, yaklaşık 12 saniye boyunca havada kalmış ve 40 metrelik bir uçuç gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu uçuş dünyanın ilk motorlu uçuşu olarak tarihteki yerini almıştır.