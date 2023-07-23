Ekonomi mezunu kızın ekonomi üzerine söylediklerini ancak cahiller söylerdi. Muhabir bile dayanamadı 'eğitim şart' dedi

Sokak röportajında “Türk lirası neden bu kadar değer kaybetti?” sorusuna verdiği yanıtlarla muhabire bile ‘pes’ dedirten muhasebe mezunu vatandaş sosyal medyanın gündemine oturdu. Şaşkına dönen muhabir “eğitim şart” dedi.

Ekonomi mezunu kızın ekonomi üzerine söylediklerini ancak cahiller söylerdi. Muhabir bile dayanamadı 'eğitim şart' dedi

Editör: Bengü Zorlu

Euro 30 olmuşken dolar da 27’ye dayanırken; kazançlarımızın ve alım gücümüzün hızla erimekte olduğu su götürmez bir gerçek oldu.

Mal ve hizmetlere gün gün yapılan zamlar, özellikle orta ve alt gelirli vatandaşların belini bükerken sosyal medya, genç kadının ekonomi hakkındaki açıklamalarıyla çalkalandı.

“DOLAR TL’Yİ BAĞLAMIYOR Kİ”

Muhabirin yönelttiği “İki yılda ne yaşadık da dolar bu kadar arttı, Türk lirası neden bu kadar çok değer kaybetti?” sorusuna genç kadın cevap olarak, “Dolar Türk lirasını bağlamıyor ki. Doların varsa bağlıyor” dedi.

Vatandaşın cevabıyla şaşkınlık yaşayan muhabir, “Olur mu, alım gücünüzü doğrudan etkileyen bir şey” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine, muhasebe bölümü mezunu vatandaş, “Türk lirası mı yüksek dolar mı?” sorusuyla bir kez daha şaşırttı.

Muhabirin “Türk lirası değer kaybediyor. Dolar yükselmiyor” sözlerine karşılık genç kadın, “Evet sıfırlar varken değer kaybediyor ama şu an sıfırlar yok ve yeni paralar basıldı” dedi.

“DOLARLA İŞİM YOK, TL KAZANIYORUM TL HARCIYORUM”

1 doların kaç TL’ye karşılık geldiğini söyleyemeyen vatandaş, “Bilmiyorum. İlgilenmiyorum ben. Sadece Türkiye ile ilgileniyorum” yanıtını verdi.

Aldığı cevaplar karşısında iyice şaşkına dönen muhabir, “Üzerinizdeki her şeyin fiyatı dolara bağlı” sözlerine karşılık, “Türk lirası kazanıyorum, Türk lirası harcıyorum” dedi.

DALGA GEÇER GİBİ “ATATÜRKÇÜYÜM” DEDİ

Her cevabıyla muhabiri şaşkınlığa sürükleyen genç kadın, oyunu AKP’ye verdiğini; çünkü Atatürk’ün sistemini devam ettirdiklerini, CHP’nin bunu başaramadığını söyleyerek, “Ben Atatürkçüyüm, Atatürk’ü çok seviyorum” dedi.

Vatandaşın muhasebe mezunu olduğunu öğrenen muhabir, kameraya dönerek “eğitim şart” dedi.

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