Panathinaikos Başkanı göğsünü gere gere poz verdi

THY EuroLeague'de, Maccabi Tel Aviv'i saf dışı bırakarak Final Four'a kalan Ergin Atamanlı Panathinaikos, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kendrick Nunn'ın kontratını iki yıl daha uzattı.

28 yaşındaki Amerikalı kısa şutör, bei maçta 19.2 sayı ortalaması ile takımının Berlin biletini almasında önemli rol oynadı.

Kendrick Nunn'ın yeni kontratında bu yaz ve gelecek yazı kapsayan NBA çıkış maddesi de yer alıyor.

Yunan ekibi imzayı internet sitesinden duyururken Kulüp Başkanı Dimitris Giannakopoulos Kendrick Nunn ile birlikte kameraların karşısına geçti.