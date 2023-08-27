Muhalefet şaşırma, sabrımızı taşırma.

Faizler artıyor.

Döviz yükseliyor.

Enflasyon canavarlaşıyor.

Maaşlara kaşıkla verilen her zam kepçe ile geri alınıyor.

Vergiler ‘Deli Dumrul’ misali yağıyor.

Çarşı pazarda astronomik fiyatlar dolayısıyla gramla alışveriş yaşanıyor.

Ve tüm muhalefet partileri yaz tatilinden seyrediyor.

Erdoğan ise muhalefete vurdukça şöyle vuruyor:

-“Son 3 ayda şahit olduklarımız; muhalefetin içler acısı, perişan durumunu bir kez daha göstermiştir.

Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitelerinin ne de böyle bir niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

‘Ölmüş atı kamçılamanın’ kimseye bir faydası olmaz.

Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz.”

Son 3 ayda zirve yapan ekonomik krizin sorumlusu Erdoğan.

Ama suçlu muhalefet…

Ve işte Erdoğan’a oy veren milletin yüzde 52’si de buna inanıyor.

Muhalefet de bu sözleri sineye çekiyor.

Korkak muhalefet,

Korkak sendikalar,

Korkak sivil toplum kuruluşları,

Korkak insanlar toplumu olduk…

Merhum Süleyman Demirel olsaydı,

Merhum Necmettin Erbakan olsaydı,

Merhum Bülent Ecevit olsaydı,

Merhum Alparslan Türkeş olsaydı bu iktidarı yerle bir ederdi.

Zamlar yağıyor, muhalefet seyrediyor.

Allah için tek bir milletvekilinin hakkını da vermem lazım.

-CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.

Üreticinin yanında Gürer var…

Tüketicinin yanında Gürer var…

Çiftçinin, besicinin, nakliyecinin, pazarcının, manavın, kasabın yanında Gürer var…

Zamların, pahalılığın nedenlerini anlatıp sorunları iktidarın yüzüne Osmanlı tokadı gibi durup dinlenmeden vuruyor.

Helal olsun sana Ömer Fethi Gürer…

Her özgür televizyon kanalında seni dikkatle izliyor ve diyorum ki;

-10 Gürer daha olsa muhalefet daha çok gürler.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisi sonrası dedi ki;

-“1-2-3 sandık olan seçim bölgesinde Erdoğan 6,5 milyon ben 3 milyon oy aldık. İlçe ve illerde ise ben yüzde 51 aldım…”

Şimdi soruyorum bu yörelerde nasıl bir çalışma başlattınız?

CHP genel merkezinde bir çalışma grubu oluşturup bu yörelerde milletin AKP iktidarının yalanlarına dolanlarına inanmaması için ne yapmayı planlıyorsunuz?

CHP’de varsa, yoksa kurultay gündemde.

Bunları düşünen, gelecek seçimleri kazanmak için kolları sıvayan var mı?

Muhalefet şaşırma, sabrımızı taşırma.

Ya Gürer gibi muhalefet yapıp korku dağlarını yıkın.

Ya korkak ve suskun sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirecek siyaset üretin.

Ya özgür medya sayısını arttıracak formüller geliştirin.

Ya milletin kandırılmasını engelleyecek adımlar atın.

Ya da topunuz bırakın gidin…

Düzenli okurum saat tamir ustası İbrahim Balcı gönderdiği mesajda teşhisi çok net koydu:

-“Çıkmaz sokaklarda dolaşıp duruyoruz.

Ne iktidardan kurtulabiliyoruz…

Ne de muhalefetten kurtulabiliyoruz…

Bence bize rahat huzur hiçbir zaman yok.”