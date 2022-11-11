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  • Muharrem İnce’yle selfie yaptı sonra sen kimsin diye sordu. İnce kendini tutamadı: Pop şarkıcısıyım

Muharrem İnce’yle selfie yaptı sonra sen kimsin diye sordu. İnce kendini tutamadı: Pop şarkıcısıyım

Muharrem İnce’nin Ağrı gezisi eğlenceli anlara neden oldu. Kendisini tanımadan selfie çektiren bir kıza “pop şarkıcısıyım” cevabı veren İnce, bir berbere de politikacılarla berberlerin ortak yönünün “tıraş yapmak” olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:07
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Muharrem İnce’yle selfie yaptı sonra sen kimsin diye sordu. İnce kendini tutamadı: Pop şarkıcısıyım

Muharrem İnce’yle selfie yaptı sonra sen kimsin diye sordu. İnce kendini tutamadı: Pop şarkıcısıyım
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı sokaklarını gezdi. Esnaf ziyaretlerinde bulunan Muharrem İnce, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. İnce'nin gençlerle fotoğraf çektirdiği anlarda yaşanan bir olay ise herkesi güldürdü.

MUHARREM İNCE'Yİ TANIMADI: SEN KİMSİN?
Kalabalığı görüp gelen ve Muharrem İnce ile fotoğraf çekilen iki genç kızdan biri daha sonra İnce'ye dönerek "Bir şey soracağım. Sen kimsin?" dedi.

"ŞARKICIYIM, POP SÖYLÜYORUM"
Kısa süreli şaşkınlık yaşayan İnce ise "Şarkıcıyım, pop söylüyorum. Kıyafetim de öyle zaten" diye yanıt verdi.

“İKİSİ DE TIRAŞ YAPAR”
Diğer taraftan İnce, esnaf ziyaretinin devamında bir berbere politikacılarla berberlerin neden meslektaş olduğunu sordu. Berber cevabı bilemezken İnce, sorunun cevabı olarak “İkisi de tıraş yapar” dedi.

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Abbas
11.11.2022 15:20
Kız gülüşünüze hayran kalmıştır, kimliğinizi önemsememiş, ah ülkem insanı ah  
 
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