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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Yalvarıyorum muhalefetteki tüm partiler bir araya gelelim

Seçim çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi lideri Muharrem İnce seçim günü sandıkların boş kalacağını ifade ederek "Yalvarıyorum, muhalefetteki tüm partiler bir araya gelelim, sandıkları konuşalım sadece" dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 18:01
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Yalvarıyorum muhalefetteki tüm partiler bir araya gelelim

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce: Yalvarıyorum muhalefetteki tüm partiler bir araya gelelim
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen İnce, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşmesi konusuna olumlu baktığını söyledi. Bir an önce Esad'la görüşülmesi gerektiğini savunan İnce, herkesten önce görüşmek için kendisine mektup gönderdiğini fakat kabul edilmediğini kaydetti.

“BEN ESAD'A MEKTUP YAZDIM”

Suriye konusunda mutlaka Esad'la görüşülmesinden yana olduğunu belirten İnce, "Şimdi de 'Esad'la görüşebilirim' diyor. 'Görüşme' demiyoruz, bir an önce görüş. Ben Esad'a mektup yazdım, ilk kez söylüyorum bunu. Benimle görüşmedi. Görüşseydi, konuşacaktım bunları. Tabi benim devlette bir yönetim görevim olmadığı için görüşmedi ama Türkiye Cumhuriyeti uyurken, yönetenler uyurken, ben bu girişimi yaptım. İsterseniz mektubu önümüzdeki günlerde paylaşabilirim de. Görüşeceksen bir an önce görüş. Büyükelçiyi ata, bu sığınmacılardan bir an önce kurtulalım, gönderelim bunları, bu misafirlik fazla uzadı. Dün Türkiye'nin en büyük şehrinde, İstanbul'daydım. Türk göremedim sokakta. Aksaray, Laleli, Fatih buralarda Türk göremedim. Hepsi sığınmacıydı, hepsi Afrikalıydı. Büyük devletler dış politikalarını sokakta yapmazlar. Bu önemli bir sözdür. Erdoğan bunu öğrenecek. Sokakta dış politika yaparsan işte bu duruma gelirsin" diye konuştu.

'BANKALARDAN FAZLA BÜYÜYEN SEKTÖR YOK'

Türkiye'nin ekonomi politikasını eleştiren İnce, "Türkiye'de bankalardan fazla daha büyüyen bir sektör yok. Ödeyemediğiniz doğal gaz faturasının parası bankadadır. Dolduramadığınız benzin deposunun parası bankadadır. Milletin cebinden paraları alıp bankaların cebine doldurdu. Sonra da utanmadan şehitlerle seçim sandığını aynı cümlenin içerisinde geçirdi. Seçimler, sandık ve şehitler aynı cümlenin içerisinde olmaması gereken şeylerdir. Bu ayıptır, yazıktır, günahtır. Sınırlar kevgire döndü. Bir terörist Suriye'den çıkıyor, İstanbul'a geliyor, İstanbul'da ev kiralıyor, tekstil atölyesinde işe giriyor. Sonra geliyor, Türkiye'nin göbeğinde, Beyoğlu'nda bomba patlatıyor. Sonra da utanmadan bize 'ensar', 'muhacir' palavralarını atıyorlar" dedi.

"MUHALEFETTEKİ TÜM PARTİLER BİR ARAYA GELELİM"

Gelecek seçimlerde il il isim vererek yine sandıkların boş kalacağını iddia eden İnce, "Bir daha seçim var ya. İl veriyorum. Şanlıurfa, Van, Erzurum, Konya; şu an yine CHP'nin sandıkları boştur. Yaklaşık 200 bin sandık var. Yalvarıyorum, muhalefetteki tüm partiler bir araya gelelim, sandıkları konuşalım sadece. Konuşan yok. Yine boş bırakacaklar, adımın Muharrem olduğu kadar eminim" dedi.

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Atatürk yolunda canım veririm!
2.12.2022 18:55
Sen yalvarmayı bırak, doğrudan akp'ye geç, hani şu parti parti dolaşan, neydi adı? Bak adını unuttum bile. Hah, Çelebi gibi akp'ye geç rahatla. Altılı Masa'dan uzak dur ne olur. Karıştırma ortalığı.  
 
Sedat
2.12.2022 18:54
Yalvarıyorum bir araya gelelim beni cumhurbaşkanı adayı yapalım demiş:))))))  
 
Gökhan
2.12.2022 18:44
Bu adamdan hayır gelmez hani kendi oyu yüzde 35 idi alınmasın bu düzeni ve altılı masayı bozar  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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