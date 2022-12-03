Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi program için Çanakkale’ye geldi.

İnce, ilk olarak kordon boyunda bulunan esnafı ziyaret edip, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

ZAFER PARTİSİ İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Daha sonra Belediye Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde gençlerle bir araya gelen İnce, gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Bir öğrencinin Zafer Partisi ile ittifakla ilgili sorusu üzerine İnce, “Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok. Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. Kurarsak nasıl olur tartışıyoruz, görüşüyoruz. Daha geçen hafta görüştük” diye konuştu.

İnce, programının tamamlamasını ardından Çanakkale'den ayrıldı.