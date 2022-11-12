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Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e ziyarette bulundu. İnce, burada basın mensuplarının ittifak sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 21:25
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den dikkat çeken ittifak açıklaması

Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
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Muharrem İnce, beraberindeki partililerle tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, balıklara yem attı, vatandaşlarla sohbet etti.

 İnce, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

“BU SORUNU ÇÖZMEMİZ LAZIM”

İnsanların umutlanmak, geleceğe güvenle bakmak, huzur bulmak istediğini kaydeden İnce, “Bugün gençlerin yurt dışı hayali kurmasında en önemli faktörlerden birisi de geleceğe dair umutla bakamamaları, gelecekle ilgili kaygılı olmaları. Bunu çözmemiz lazım. Bu bereketli toprakların insanları bu fakirliği hak etmiyor. Buğdayın ana vatanı olan Türkiye, bu ülkenin yurttaşları, Ukrayna’dan buğday gelmesini müjde olarak görmek istemiyor.” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLETE 3A’YI ÖNERİYORUZ”

İnce, gönüllüler ordusuyla bir parti kurduklarını ve çizgilerinin net olduğunu aktararak, “Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan diyoruz. Bu millete 3 A’yı öneriyoruz, önce akıl, bilim, sonra adalet, en son da ahlak diyoruz.” dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

“Memleket Partisinin bir ittifakı söz konusu mu?” sorusu üzerine İnce, şunları kaydetti:

*İttifaklar bu sistemin bir parçası, bu sistemi getirirlerken ne dediler, ‘Koalisyonlara son vereceğiz.’ dediler. Önceden koalisyonlar seçimden sonra yapılıyordu, şimdi ittifaklar seçimden sonra yapılıyor yani bir şey değişmedi.

*Seçime yakın görüşmeler olur, bunlar yapılabilir ama biz şu anda bu duruşu beğenmiyoruz. Toplumu sadece kamplaştıran, çözüm üretmeyen bu yapıları beğenmiyoruz.

*Türkiye’de siyasi parti genel başkanları veya cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin televizyon programlarında tartışma yapmalarını öneriyorum.

Kim cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa, istediği kanalda eğitimi, sağlığı, tarımı, gençleri, dış politikayı, enerjiyi tartışalım. (AA)

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