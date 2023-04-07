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Milletvekili adayı olup olmadığı açıklığa kavuştu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu açıkladı

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, milletvekili adayı olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 02:06
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu açıkladı: Milletvekili adayı olup olmadığı açıklığa kavuştu

Milletvekili adayı olup olmadığı açıklığa kavuştu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu açıkladı
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Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'ndan milletvekili adayı olduğuna yönelik haberlere ilişkin açıklama geldi.

Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“TEK BİR GÜNDEMİM VAR O DA HAK VE ADALETTİR”

Kendisinin tek bir gündeminin olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLERİN BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLERİM"

Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığı tüm görüşmelerdeki tek konunun babasına yönelik suikastın aydınlatılması olduğunu işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk milletine hayırlar getirmesini dilerim."

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