Müjdat Gezen ilk kez duyurdu. 80 yaşında baba olmaya hazırlanıyor

Usta sanatçı Müjdat Gezen katıldığı bir YouTube programı 'Haber Bahane'de samimi açıklamalarda bulundu.

Kızının kanser olduğunu öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşayan Müjdat Gezen, en iyi doktoru bularak kızını tedavi ettirdiğini, kemoterapi sürecinde yanında olamadığı için büyük acılar çektiğini söyledi. Gezen, kızı için her şeyi yapmaktan geri kalmadığını ifade etti.

35 yıl önce Leyla Turgut ile evlenen Müjdat Gezen, eşiyle birlikte evlat edinme kararı aldıklarını açıkladı. Deprem bölgesinde ailesini kaybeden bir çocuğu evlat edinmek istediklerini belirten Gezen, evlat edinme başvurusunun eşinin tarafından yapıldığını söyledi.

Kendi çocuğu olmadığı için evlat edinme hakkının olmadığını belirten Gezen, eşi Leyla'nın insan yönü ve sevgisiyle hayranlık uyandırdığını ifade etti.