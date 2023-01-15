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Müjdat Gezen sanatla geçen 70 yılın ardından sahnelere veda etti: Hadi bana eyvallah

Usta Sanatçı Müjdat Gezen 70’inci sanat yılı töreniyle sahneye veda etti. Gezen, “Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama, artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi” dedi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:12
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Müjdat Gezen sahneye alkışlarla veda etti: Hadi bana eyvallah

Müjdat Gezen sanatla geçen 70 yılın ardından sahnelere veda etti: Hadi bana eyvallah
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Gazeteduvar’da yer alan habere göre, Sanatçı Müjdat Gezen'in 70'inci sanat yılı, birçok önemli ismin katılımıyla kutlandı. Tören, Harbiye'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti.

Gezen'in eski öğrencisi, oyuncu İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, iş insanı Rahmi Koç, tarihçi İlber Ortaylı, gazeteci Uğur Dündar, oyuncular Haldun Dormen, Demet Akbağ, Mehmet Alabora, Zihni Göktay, Şevket Çoruh, Nevra Serezli, Ezgi Mola, Birce Akalay, şarkıcı Nilüfer, Fatih Ürek, Yonca Evcimik ile birlikte Gezen'in kızı Elif Gezen, eşi Leyla Turgut ve daha bir çok tanınmış isimle birlikte dostları ve sevenleri katıldı.

Etkinlik, yönetmenliğini Gökmen Ulu'nun yaptığı, Gezen'in hayatını anlatan belgesel filmle başladı. Belgeselde yer alan Yeşilçam dönemine ait görüntüler, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Kızı Elif Gezen tarafından davet edilen Müjdat Gezen, alkışlarla sahneye geldi.

Müjdat Gezen jübile konuşmasını yaptı ve şunları söyledi:
"Hani bir kaydırak vardır ya çocuk parklarında, küçük çocuklar o merdivenleri dakikalarca çıkar, sonra o kaydıraktan bir iner, bir iki saniyede biter. Ben o kaydırağın tam başındaki adamım şimdi. Oradan inişe böyle hızla geçiyorsun."

Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama, artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu gece kızımla beraber en son oynadığımız oyun, baba-kızdan bir bölüm oynuyoruz. Sonra hadi bana eyvallah. Ustalara, bana emeği geçen herkese, bu halka çok teşekkür ediyorum."

"Bu zor bir meslek, çileli bir meslek. Çilesini de çektik, sefasını da sürdük. Şimdi artık dinlenme zamanı. Gün gelir bir dizide oynarız, bir şey yaparız ufak ufak. Ama bu yorgunlukla biraz da dinlenmek istiyorum."

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Güzel insan
15.01.2023 14:20
Sanata, gençliğe, ülkeye verdiğiniz katkılar için size müteşekkiriz.👏👏👏 Allah size sağlık sıhhat, huzur versin 🤲🏻🤲🏻  
 
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