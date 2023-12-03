Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu

Türkiye’de gençlerin çalışıp çabalayıp mal mülk sahibi olma hayalleri çoktan uçup gitmişti!

Şimdi ise gariban Türk insanı elindekini dahi koruyamayacak!

Gariban dediğime bakmayın, zenginlerde elindekini devlete karşı koruyamayacak artık!

AKP’nin yeni kentsel dönüşüm yasasını duymuşsunuzdur, malum rezerv alan yasası!

Yani mülksüzleştirme yasası!

Hani şu muhalefet milletvekillerinin oylamasına katılmaya dahi tenezzül etmediği yasa!

Bu milletvekilleri de Türk vatanında Türkleri mülksüzleştirme planının bir parçası oldular açık açık!

Milletvekili maaş zammı görüşmelerinde hepsinin birden el kaldırmasından bir farkı yok bu durumun!

Ha el kaldırıp destek vermişsin ha el kaldırmadan destek olmuşsun!

Bir meclis düşünün ki muhalefeti iktidarı el birliğiyle ettikleri yemini dahi unutmuş!

“Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim”

Ne oldu beyler hanımlar bu yemine!

Oylamasına katılmadığınız yasa tasarısında vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü tehlikede değil mi?

Milletin egemenliği tehlike altında değil mi?

Bunları korumak üzere namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin etmemiş miydiniz?

Bu yasayla beraber vatandaşların evine “riskli alan” ilanıyla el konulmasının önü açılıyor mu, açılmıyor mu?

Vatandaşın el konulan evinin yerine yapılan konutlara “Türk vatandaşının ev alacak durumu olmadığına göre” kimler yerleşecek?

Bu durum, millet egemenliğine tehlike oluşturmuyor mu?

***

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de “mülksüzleştirme projesi”yle ilgili yaptığı açıklamada aynen şu ifadeleri kullandı:

"Milletin evlerine bakanlık el koyup ne yapacak?

“Kimsenin malında gözümüz yok”

Bir ülkenin bakanı böyle bir açıklama yapar mı Allah aşkına!

Yok bir de vatandaşın malında gözünüz olsaydı!

Gözünüz var mı yok mu önümüzdeki günler bunu gösterecek hepimize!

Bu yasayla beraber örneğin İstanbul’da zenginlerin muhiti olarak bilinen Florya’da en kötü olasılıkla 15 milyona satılan evlere “riskli alan” diyerek el koymanızın önü açılıyor mu, açılmıyor mu?

15 milyon dediysek o da 25 yıllık bina!

Bu örneği İstanbul’da uzmanların deprem tehlikesi yüksek dediği ilçeler için çoğaltmak mümkün!

Örneğin Avcılar’da, örneğin Bahçelievler’de, örneğin Kartal’da örneğin Kadıköy’de vatandaşlar bir sabah kalktıklarında evlerinin bulunduğu alanın “riskli alan” ilan edildiği sürpriziyle karşılaşabilecek!

Ya da şöyle düşünün!

İktidara az oy çıkan ilçelerde “riskli alan” adı altında seçmen naklinin yapılmayacağının garantisini kim veriyor?

Erdoğan’ın İBB Başkanı seçildiği dönemde de Karadeniz’den getirilen vatandaşlar İstanbul’un çeşitli semtlerine dağıtılmış, sonrasında kaçak yapılarına imar verilmemiş miydi?

Anlaşılan bu seçmen demografisi değiştirilerek “sonradan vatandaşlık verilen Afganlısı, Pakistanlısı, Suriyelisi, potansiyel AKP seçmenleri” bu bölgelere aktarılacak!