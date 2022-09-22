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Avrupa'ya gönderme yalanına inandılar. Mülteciler o şehri ayağa kaldırdı

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler, Avrupa'ya gidebilmek adına karşılarına çıkan her fırsatı değerlendiriyor. Kimi zaman bunu kaçak yollardan deneyen mülteciler bu defa bir hukuk bürosunun önünde kuyruk oluşturdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 00:06
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Mülteciler Avrupa'ya gönderilecekleri iddiası için kuyruğa girdi

Avrupa'ya gönderme yalanına inandılar. Mülteciler o şehri ayağa kaldırdı
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İddiaya göre, bazı sosyal medya mecralarında yabancı uyrukluların Buhara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hukuk bürosuna başvuruda bulunması halinde 'Avrupa’ya gönderileceği' paylaşımı, yabancı uyruklu kişiler arasında kısa sürede yayıldı.

Malatya’da bir hukuk firması için, başvuruda bulunan yabancı uyrukluları 'Avrupa’ya gönderdiği' yönünde ortaya atılan ve sosyal medya üzerinde hızla yayılan iddia üzerine ortalık ayağa kalktı. Yalan vaadi duyan mülteciler, firma önünde kuyruğa girdi.

GERÇEĞİ TERCÜMANLAR ARACILIĞIYLA ÖĞRENDİLER

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İş merkezi önünde metrelerce kuyruk oluşurken, gerçek ise polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Firma yetkilileri ile görüşen ekipler iddianın bir yalandan ibaret olduğunu belirlerken, gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce mülteci, polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı. (İHA)

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