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  • Lübnan her ay 15 bin Suriyeliyi ülkesine gönderecek. 1 buçuk milyon sığınmacı var

Lübnan her ay 15 bin Suriyeliyi ülkesine gönderecek. 1 buçuk milyon sığınmacı var

Lübnan'da yayın yapan Elnashra haber sitesine göre, ülkede Cumartesi günü her ay 15.000 Suriyeli mülteciyi anavatanlarına geri döndürme planı uygulanmaya başladı. 

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 13:39
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Lübnan her ay 15 bin Suriyeliyi ülkesine gönderecek 1 buçuk milyon sığınmacı var

Lübnan her ay 15 bin Suriyeliyi ülkesine gönderecek. 1 buçuk milyon sığınmacı var
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Elnashra'ya göre, eve dönmek isteyen Suriyeli mülteciler, Suriye hükümeti tarafından gönderilen otobüslerle taşınacak. Süreç, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde, Lübnan ile Suriye arasındaki Mesna sınır kapısına kadar onlara eşlik edecek olan Lübnan Kızılhaçı ile işbirliği halinde yürütülecek. İlk konvoyun 10 gün içinde yola çıkması planlanıyor.

Haberde, konuya ilişkin olarak, "Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü, herhangi bir engel çıkmazsa yaklaşık bir sene içinde 200 bin Suriyelinin geri dönüşünü organize edebilir" ifadelerine yer verildi. Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin her ay yerinden edilmiş 15 bin Suriyelinin  anavatanlarına dönüşünü güvence altına alacağını duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililer, bu konudaki uluslararası pozisyon ne olursa olsun Lübnan'ın bu planı uygulayacağını, çünkü önemli sayıdaki mültecinin varlığının zaten benzeri görülmemiş bir krize saplanmış olan ülke ekonomisine ağır bir yük getirdiğini söylemişlerdi. Dünyada kişi başına düşen en fazla mülteci sayısına ev sahipliği yapan Lübnan'da hükümet, ülkedeki Suriyeli mültecilerin sayısının 1,5 milyon olduğu tahmininde bulunuyor.

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Fatma
18.09.2022 15:29
Eyvah ordan,buraya yani Türkiye,ye geçerseler.  
 
Abbas
18.09.2022 15:28
Bizde her ay 150 bin yollayalım, 3 sene sonra toplu konutlar ile göçmen işi de tamamlanmış olur ???  
 
Bir Dost
18.09.2022 15:23
Lübnanlılar uyandı, bizimkiler halen uyuyor.  
 
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