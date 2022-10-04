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  • Türkiye'yi istilaya uğratan anlaşmanın mimarı Merkel'e büyük ödül. Eski Alman şansölyesi emeklerinin karşılığını 150 bin

Türkiye'yi istilaya uğratan anlaşmanın mimarı Merkel'e büyük ödül. Eski Alman şansölyesi emeklerinin karşılığını 150 bin dolarlık ödülle alacak

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verileceğini açıkladı. Merkel Türkiye ve AB arasındaki imzalanan ve Türkiye’nin para karşılığı mültecilerin AB’ye geçişini engellemesini sağlayan anlaşmanın mimarı olmuştu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:00
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Almanya eski başbakanı Angela Merkel'e BM'den mülteci ödülü

Türkiye'yi istilaya uğratan anlaşmanın mimarı Merkel'e büyük ödül. Eski Alman şansölyesi emeklerinin karşılığını 150 bin dolarlık ödülle alacak
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Komiserlik Sözcüsü Matthew Saltmarsh, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuştu ve 2022 Nansen Mülteci Ödülleri'nin kazananını açıkladı.

Saltmarsh, 2022 Nansen Mülteci Ödülü'nün, 2015 ve 2016'daki mülteci krizinde “Almanya'nın kapılarını 1,2 milyon Suriyeli mülteciye açan” Merkel'e verileceğini duyurdu.

Ancak eski Şansölye Angela Merkel, 2016’da Türkiye ve Avrupa Birliği arasında mülteci anlaşmasının imzalanmasına ön ayak olmuştu. Anlaşmada Türkiye, mültecilerin masraflarının karşılanması koşulu ile, AB’ye mülteci geçişini durdurma ve mültecilere bakma sözü vermişti.

Bahsi edilen anlaşmadan bu yana Türkiye’deki kayıtlı ve kayı dışı sığınmacı ve mülteci sayısı 5 milyonu geçtiği ortaya çıktı. Bu sayının 3.6 milyonunu resmi verilere göre Suriyeliler oluşturmaktadır.

ÖDÜLÜN DEĞERİ TAMI TAMINA 150 BİN DOLAR

Ödül töreni 10 Ekim'de, Cenevre'de düzenlenecek. Merkel'e verilecek ödülün değerinin 150 bin ABD doları olduğu açıklandı.

Merkel 24 Ağustos'ta da BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) barış ödülüne layık görüldü.

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Sedat
4.10.2022 16:03
Vatanı Dolar, Euro karşılığında sattılar. MHP ye oy verenler gün gelecek vicdanınız sizi hiç rahat bırakmayacak.  
 
vatandaş
4.10.2022 16:03
anlaşmayı yapmasaydılar zorlamı yaptılar paraiçin !  
 
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