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  • ''Sınır namustur'' diyen gençler içeri atıldı. 1,5 milyon Afgan içeri alındı 

''Sınır namustur'' diyen gençler içeri atıldı. 1,5 milyon Afgan içeri alındı 

Bakan Hulusi Akar'ın ''Bu hudutlardan kimse geçmesin diye gece gündüz kendimizi yırtıyoruz'' sözleri tazeliğini korurken, "Sınır namustur" diyen gençler ise gözaltına alınmıştı. 1,5 milyon Afganlı sınırı elleri kollarını sallayarak geçip, Türkiye'ye geldi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:17
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Bu hudutlardan kimse geçmesin diye gece gündüz kendimizi yırtıyoruz. ''Sınır namustur'' diyen gençler içeri atıldı. 1,5 milyon Afgan içeri alındı 

''Sınır namustur'' diyen gençler içeri atıldı. 1,5 milyon Afgan içeri alındı 
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2 gün önce Akar, "Hudutlar kevgire döndü" denildiğini ve bunun gerçekten çok zararlı, yanlış bir kelime olduğunu vurgulamıştı. 

Akar, "Bunu kullanmamak lazım. Bizim görevimiz bu. Zaten bu hudutlardan kimse geçmesin diye gece gündüz kendimizi yırtıyoruz. Burada gerçekten çok ileri düzeyde uygulamalar var, tedbirler var; buradan geçilme olmaması için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık ve bu konu da basına açık." diye konuşmuştu.

İstanbul’un çeşitli noktalarına, mültecilerin Türkiye sınırlarından kaçak yollarla akın akın gelmelerine tepki olarak ‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan 6 üniversiteli genç gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan gençlerin tamamı, haklarında yurt dışı çıkış yasağı konularak savcılıktan serbest bırakılmıştı. 

AKIN AKIN GELİYORLAR

Öte yandan Afganlılar gruplar halinde ülkemize gelmeye devam ediyor. 

Sınırı ellerini kollarını sağlayarak geçen ve kimsenin "Siz kimsiniz? Nereye gidiyorsunuz?" bile demediği genç mülteciler, kendilerini bekleyen minibüsü görünce oturarak gitmek için adeta koşu yarışı yapıyormışcasına depar atmaya başlıyorlar. 

Balık istifi gibi doluştukları minibüsle Türkiye'ye giren mülteciler, küçük gruplar halinde başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara gibi büyükşehirlere giderek iş aramaya başlayacak. 

Bu duruma tepki gösteren ve "Kendi ülkemizde mülteci olduk" diyen vatandaşlarımız ise "Mülteci sayısı az diyenlere otobüse, metrobüsü binmelerini öneririz. İnanın toplu taşıma araçlarının yarısı yabancı. Ev kiraları patladı deniyor. Patlayacak tabii. Mülteciler 10 bin TL kiralık evi hemen tutuyor. Çünkü bir evde 20 kişi kalıyorlar. Kişi başı  kira olarak 500 TL veriyorlar. Kalabalık oldukları için kimse de ses çıkaramıyor. Ama Türkün kazandığı para kirayı bile karşılayamıyor. Mülteciler günlük 100 TL'ye sigortasız çalıştırılıyorlar. Bu şartlarda Türkler asgari ücretle bile iş bulamıyor" diyerek yaşananlara isyan etti.

Mülteci olarak gelen Afgan ve Suriyelilere güvenlik güçlerinin kimlik bile sormadığını belirten vatandaşlarımız "Bizi ırkçı felan değiliz. Aksi olsa senelerdir Türkiye'de yaşayan siyahilere en azından laf ederdik. Ama Afgan ve Suriyeliler burayı da kendi ülkelerine çevirmeye başladı. Yakında kendi kanunlarına koyup, uygulamaya başlarlar" yorumunu yaptı.  

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Misafir
24.11.2022 09:38
Tabii tabii  
 
E
24.11.2022 09:29
Nerede sapık terörist hırsız katil varsa ülkeye doldurdular bu ABD'nin planıdır ülkeyi bunlarla karıştırıp bölecekler akp de nede olsa bop eş başkanı  
 
E
24.11.2022 09:29
Nerede sapık terörist hırsız katil varsa ülkeye doldurdular bu ABD'nin planıdır ülkeyi bunlarla karıştırıp bölecekler akp de nede olsa bop eş başkanı  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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