Murat Bardakçı’dan Türk değil Türkiyeliyim diyenlere tokat gibi yanıt: Eşşekçe bir düşünce

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Fatih Altaylı, YouTube hesabından yaptığı Teke Tek Bilim programında bu hafta Murat Bardakçı’yı konuk olarak ağırladı.

Dün yayınlanan programın konusu ise ‘Türk’ ve ‘Türkiyeli’ kavramlarıydı.

Fatih Altaylının Bardakçıya son günlerde oturtulmaya çalışılan ‘Türkiyeli’ kavramını sorması ile birlikte Bardakçı, yanıtlarına sert bir şekilde başladı ve oturtulmaya çalışılan ‘Türkiyeli’ kavramını ‘eşşekçe’ nitelendirerek şu açıklamaları yaptı:

“Açık söyleyeyim, ‘Eşşekçe’ düşünce olarak görüyorum. Böyle şey olmaz. Türkiye'de yaşayan herkes Türk soyundan, Türk ırkından değildir ama Türk'tür.

Çünkü Türk kavramı, Türk terimi bir aidiyeti, bir memlekete aidiyeti ifade eder.

Bu memlekettensen Türküm diyeceksin.

Ha ben Türkiyeli bilmem neyim. Halt etmektir! Türk’üm ama bilmem neyim diyebilirsin.

Şu şeyden şeydenim diyebilirsin. O onda bir şey yok ama Türkiye'liyim demek saçma sapan bir şey.

Olmayacak yani bazı isteklerini arzularını yerine getiremeyenler en son bunu buldular gereksiz bir şeydir bu.