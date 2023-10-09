Murat Bardakçı’dan Türk değil Türkiyeliyim diyenlere tokat gibi yanıt: Eşşekçe bir düşünce

Fatih Altaylının Teke Tek Bilim programına katılan tarihçi yazar Murat Bardakçı, son günlerde ortaya çıkan ‘Türkiyeli’ kavramına ilişkin çok sert açıklama yaptı. Bardakçı , ‘Türkiyeli’ kavramını ‘eşşekçe’ bir düşünce olarak nitelendirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Murat Bardakçı’dan Türk değil Türkiyeliyim diyenlere tokat gibi yanıt: Eşşekçe bir düşünce

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Fatih Altaylı, YouTube hesabından yaptığı Teke Tek Bilim programında bu hafta Murat Bardakçı’yı konuk olarak ağırladı.

Dün yayınlanan programın konusu ise ‘Türk’ ve ‘Türkiyeli’ kavramlarıydı.

Fatih Altaylının Bardakçıya son günlerde oturtulmaya çalışılan ‘Türkiyeli’ kavramını sorması ile birlikte Bardakçı, yanıtlarına sert bir şekilde başladı ve oturtulmaya çalışılan ‘Türkiyeli’ kavramını ‘eşşekçe’ nitelendirerek şu açıklamaları yaptı:

“Açık söyleyeyim, ‘Eşşekçe’ düşünce olarak görüyorum. Böyle şey olmaz. Türkiye'de yaşayan herkes Türk soyundan, Türk ırkından değildir ama Türk'tür.

Çünkü Türk kavramı, Türk terimi bir aidiyeti, bir memlekete aidiyeti ifade eder.

Bu memlekettensen Türküm diyeceksin.

Ha ben Türkiyeli bilmem neyim. Halt etmektir! Türk’üm ama bilmem neyim diyebilirsin.

Şu şeyden şeydenim diyebilirsin. O onda bir şey yok ama Türkiye'liyim demek saçma sapan bir şey.

Olmayacak yani bazı isteklerini arzularını yerine getiremeyenler en son bunu buldular gereksiz bir şeydir bu.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'i üzecek görevlendirme. Arasının bozuk olduğu ismi atadı
Ödemelerde yeni dönem. Merkez Bankası yeni karar aldı
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek Dünya
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü Siyaset
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı Gündem
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor Siyaset
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı Gündem
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı Magazin
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı
Brent petrolde sert yükseliş Ekonomi
Brent petrolde sert yükseliş