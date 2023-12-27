Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması 'Görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz de'

Birlikte pek çok dizi ve film de yer alan ve sıkı dostluklarıyla bilinen oyuncu Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın aralarındaki soğukluk gündem olmaya devam ederken, Cemcir, "Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" ifadelerini kullandı.

"DOSTLUKLAR ARASINDA OLUR BÖYLE ŞEYLER"

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir'le küslüğü hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olarak çıkan başarılı oyuncu, "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusu üzerine, "Birbirimize uzun süredir kırgınız. Sebebi yok, sebebinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşmanlık yok, birlikte çok güzel başarılara ve işlere imza attık. Birbirimiz üzerinde emeğimiz çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" şeklinde yanıt vermişti.

Arkadaşı Erdil Yaşaroğlu düzenlediği sergiye tek başına katılan Murat Cemcir ise muhabirlerin "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"KIRGINLIK DEĞİL BIKKINLIK VAR"

Cemcir, "Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum, Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" dedi.