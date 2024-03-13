Murat Kurum: Bizi arayanlar, deprem dönüşümünü yaparken bulacaklar

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, İBB yönetiminin 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremediğini, ancak kendilerinin 650 bin konutu dönüştürme noktasında kararlı olduklarını kaydetti.

Kurum, depremi yaşayan 11 ilde çalışırken "Ulusal Risk Kalkanı" projesi kapsamında bütün bilim insanlarının görüş ve fikirlerini aldıklarını, bu doğrultuda da 3 ay içinde deprem bölgesinde 180 bin konutun inşasını başlattıklarını anlattı.

Kurum, bilim insanlarının "İstanbul bir deprem şehridir" dediğini anımsatarak, "Biz burada depremle mücadele etmek zorundayız. Bu, ülkenin beka meselesidir." dedi.

"TEK BİR RİSKLİ YAPI KALMAYINCAYA KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Bakanlığı döneminde 173 bin konutu başlattığını hatırlatan Kurum, 81 ilde yaptıklarının aynısını İstanbul'da da başaracaklarını kaydederek, "İstanbul'da 650 bin konutu bu anlayışla yapacağız. Senin gibi yarı zamanlı belediye başkanlığı yaparak yapmayacağız. Geleceğiz, İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz, o riski ortadan kaldıracak ve işin sonunda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız, üreteceğiz." diye konuştu.

"BİZİ ARAYANLAR, DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPARKEN BULACAKLAR"

Dedikodunun tarafında olmayacaklarını vurgulayan Kurum, "Bizi arayanlar, deprem dönüşümünü yaparken bulacaklar. Yerin altında metro şantiyelerinde çalışırken bulacaklar. Kentsel dönüşüm sorunlarını giderirken bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Kurum, yapacakları 100 bin kiralık konutla birlikte kira fiyatlarını da aşağı çekeceklerini vurguladı.

"39 İLÇEMİZDE SAHİPSİZ HAYVANLARIMIZLA İLGİLİ HAYVAN BAKIM MERKEZLERİ KURACAĞIZ"

İstanbul'daki sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin konuşan Kurum, "Öncelikle bu konuyu kontrol altına almamız lazım. 39 ilçemizde sahipsiz hayvanlarımızla ilgili hayvan bakım merkezleri kuracağız. Yine hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda hayvan bakım merkezleriyle sahipsiz hayvanlarımızı bu barınaklara alacağız ve bu barınaklarda bakımlarını, tedavilerini sağlayıp kısırlaştırma işlemlerini yürüteceğiz. Bu korkuyu gidereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.