Murat Kurum: 6 yeni lojistik merkez kuracağız

Kaynak: AA / İHA
Murat Kurum: 6 yeni lojistik merkez kuracağız
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 6 yeni lojistik merkezle Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde lojistik köyler kuracaklarını söyledi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane'de bulunan TÜMSİAD'ı ziyaret etti. Kurum, ziyareti sırasında konuştu.

İBB Başkan Adayı Kurum, 6 yeni lojistik merkezle Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde lojistik köyler kuracaklarını ifade etti.

Sanayi kuruluşlarının güçlenmesi adına gereken iradeyi ortaya koyacağını dile getiren Kurum, “1 Nisan sabahı hem TÜMSİAD'ımızla hem buradaki sanayi kuruluşlarımızın güçlenmesi, riskli gördüğümüz fabrikalarımızın, iş yerlerimizin yenilenmesi adına o iradeyi ortaya koyacağız. Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi aynı zamanda İstanbul için ortaya koymuş olduğumuz 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi için kararlı adımların atıldığı bir dönüşümü de gerçekleştirmek istiyoruz. Yüksek teknolojinin üretildiği, istihdamın arttığı, pahada ağır ancak yükte üretimin merkezi bir İstanbul olsun istiyoruz. İstanbul'u çeperleriyle birlikte Marmara ve Trakya ile değerlendireceğiz. Edirne'den giren bir tırın İstanbul'dan Anadolu'ya nasıl yayılması gerektiğini, buradaki merkezin gelecek 50 yılda dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda sanayinin yönlendirildiği bir anlayışı sergileyeceğiz. Bunu yaparken de orada çalışan işçi kardeşlerimizin düşük fiyatlarla konut edinmelerini sağlayacağız” dedi.

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“6 YENİ LOJİSTİK MERKEZLE KUZEY MARMARA OTOYOLU GÜZERGAHI ÜZERİNDE LOJİSTİK KÖYLERİMİZİ KURACAĞIZ"

“Amacımız İstanbul'u tüm değerleriyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır” diyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 yeni lojistik merkezle Kuzey Marmara Otoyolu güzergahı üzerinde lojistik köylerimizi kuracağız. Esnafımızın da bu lojistik köylerden tarihi ipek yolu üzerinden transferini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. İstanbul'un ticaretine kamu, belediye ve özel sektör gibi bütüncül bir bakış açısıyla bakacağız. Hem güçlü ev ekonomisi hem de güçlü hane ekonomisi anlayışıyla bu çalışmaları yapacağız. Sanayicimizin bizden beklediği alanları da hem şehrin içinde hem de şehrin dışında yapacağımız çalışmalarla birlikte ortaya koyacağız. Ara teknik eleman noktasında sıkıntılar var. Ara teknik eleman yetiştirilmesi noktasında da biz İBB olarak İSMEK'lerle birlikte her bir sanayi tesisinin içinde İBB'yi göreceksiniz. Kendi işini kuracak kardeşlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Bu sermayeyle birlikte kendi alanında üretimini yapabilecek, istihdamı arttıracak. Amacımız İstanbul'u dirençli hale getirmek. Amacımız İstanbul'u tüm değerleriyle birlikte gelecek nesillere güven içerisinde taşımaktır”

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