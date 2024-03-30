Murat Kurum canlı yayında açıkladı: 1,7 puan önde görünüyoruz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kurum, seçime hazırlık sürecini anlatarak, kampanyaları boyunca İstanbul vizyonlarını kent sakinleriyle paylaştıklarını söyledi.

"1,7 PUAN ANKET FİRMALARI BİZİ ÖNDE GÖSTERİYOR"

Kurum, 31 Mart'ta ifade ederek, "Onlar hangi manipülasyonu yaparsa yapsın, hangi algı oyunlarını yaparsa yapsın, hangi siyasi tezgahları kurarsa kursun, 31 Mart'ta biz kazanacağız. Biz de yaptırıyoruz, biz de sahadayız. Onlar bir gün, bir saat sahada, ben 4-5 saat uyuyorum, biz böyle çalıştık. Sahanın durumunu da yaptığımız anketlerin durumunu da görüyoruz. 1,7 puan anket firmaları bizi önde gösteriyor. Her ne hikmetse yine bunların anketçileri, yandaşları 'Öndeyiz, kazanıyoruz, şöyle fark var, böyle fark var.' Bizimkisi nasıl anket o zaman? Saha nasıl?" dedi.

Kararsız seçmenin ikna olup olmadığına ilişkin soru üzerine Murat Kurum, "Bizim projelerimizi gören, bilen vatandaşlarımız ki kararsız seçmenimiz geleceği adına şu kararı verecek 31 Mart'ta, 'Deprem endişesi yaşamalı mıyım, yaşamamalı mıyım? 31 Mart'tan sonra depremle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gerçekten İstanbul için çalışıp deprem riskini ortadan kaldıracak mı, kaldırmayacak mı?' Bunu bir kere etüt edecek, bakacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ İLÇELERİMİZİ DE HİZMET KERVANINA DAHİL EDECEĞİZ"

Kurum, ilçelerdeki kampanya süreçlerini değerlendirerek, "Bizim 25 belediyemiz var, 25'ini koruyacağız, yeni ilçelerimizi de hizmet kervanına dahil edeceğiz. Esenyurt bunlardan bir tanesi, Küçükçekmece geçecek, Büyükçekmece geçecek, Sarıyer başa baş gidiyor, Hüseyin başkanımla alacağız, Avcılar'da çok iyi gidiyoruz. Sonuçta insanlarımız şuna bakacak, 5 yıldır yapılan belli, o zaman geldiler, vaatler verdiler, mahalleye verdiler, semte verdiler, ilçeye verdiler, şu an vaatleri bile hatırlamıyorlar" ifadelerini kullandı.