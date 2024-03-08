Murat Kurum. 'İstanbul'umuzu 5 yıllık ihanetten hep birlikte kurtaracağız'

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TÜGVA 7.Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu.

“DAVAMIZ ‘YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE DAVASI’DIR. YOLUMUZ, ‘YENİDEN GÜZEL İSTANBUL YOLU’DUR”

‘İstanbul’un Emini’ olmak için maratona çıktıklarını söyleyen Murat Kurum, “Ama rahat koltuklara değil, dertle koşulan sokaklara talibiz. Bizim derdimiz hizmet derdidir. Bizim derdimiz eser derdidir. Tek hedefimiz var, aziz İstanbul’umuzu, bu 5 yıllık ihanetten, bu 5 yıllık fetret döneminden hep birlikte kurtaracağız. Davamız, ‘Yeniden Büyük Türkiye Davası’dır. Yolumuz; ‘Yeniden Güzel İstanbul Yolu’dur. Bu davada; sizler seçmen değilsiniz, hedef kitle değilsiniz. Bu kutlu yolda beraberiz. Bu kutlu hedefte, kardeşiz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GENÇLİK HAREKETİNİ TÜRKİYE’NİN KÜRESEL GENÇLİK LİDERLERİNİ TÜGVA’MIZI GÖRÜYORUM”

Murat Kurum, “Bugün bu salonda; azimli, heyecanlı, delikanlı yürekler görüyorum. Asalet ve duruş sahibi gençlerimizi görüyorum. Bugün karşımda, Türkiye’nin En Büyük Gençlik Hareketini, Türkiye’nin Küresel Gençlik Liderlerini, TÜGVA’mızı görüyorum. Türkiye Gençlik Vakfı’na hizmet etmiş her bir yöneticimize, İstişare Kurulumuza, önceki dönem başkanlarımız Enes Eminoğlu’na, İsmail Emanet’e; Genel Başkanımız Sevgili İbrahim Beşinci kardeşime yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜGVA’MIZ GENÇLERİN HER ANINDA, HEP YANINDA”

Türkiye Gençlik Vakfı'nın kendinden emin adımlarla; Türkiye Yüzyılı’na yürüdüğünü söyleyen Kurum, “Kendi çizgisi, duruşu, gelenekleriyle her geçen gün büyüyor, serpiliyor. Bugün de gençlik buluşmalarımızın 7.’sini yaparak, bizi gururlandırıyor. TÜGVA’mız gençlerin her anında, hep yanında.” diyerek konuşmasına devam etti.

“Gençler için dertlenmek; yüreği dağ gibi büyük insanların işidir.” diyen Kurum, “TÜGVA’mız; öncü bir nesli, sıradağlar gibi yan yana getirmeyi başarmış bir kardeşler topluluğudur. TÜGVA; cehaletin karşısına ilmi koymuştur; korkaklığın karşısına cesareti koymuştur. Bu ülkenin meydanları ne zaman hakkı haykırsa, en önde daima TÜGVA’nın sancakları yükselmiştir. Vakfımızın gücü ulusal sınırlarımızı aşmış; küresel çapta yeni nesil bir ihya hareketine dönüşmüştür.” şeklinde konuştu.

“BİZ BU AZİZ ŞEHRİ İHYA EDERKEN; TÜGVA’MIZ DA BU GÜZEL NESLİ İHYA EDECEK”

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı döneminde, TÜGVA ile birçok projeye imza attıklarını belirten Murat Kurum, “Bugün de İstanbul’un emanetçisi olmaya adayız ve yine yollardayız. 1 Nisan’dan itibaren, biz bu aziz şehri ihya ederken; TÜGVA’mız da bu güzel nesli ihya edecek.” dedi.

“SİZLER, DERDİ AKSA OLANLARSINIZ, DERDİ İSTANBUL OLANLARSINIZ, ÇÜNKÜ SİZLER TÜGVA’LILARSINIZ”

“Bizim Kahramanlarımızı saymakla bitmez. Eren Bülbül bizim kahramanımızdır, Şehit Aybüke Öğretmen bizim kahramanımızdır.” diyerek konuşmasına devam eden Kurum, “Bizim kahramanlarımız gençlerimizdir, sizlersiniz. 22 yıldır yolunuz yolumuz, neşeniz neşemiz, derdiniz derdimiz oldu. Güçlü olmak istiyorsak, derdimizi seveceğiz. Bakın İstanbul’u, dert sahibi bir genç fethetti. Surlara ilk sancağı, dertli bir yiğit dikti. Yavuz’u tahtında, ümmet derdi oturtmadı. Çanakkale’de dağlar, dertli yiğitler sayesinde geçilemedi. İstiklal Harbi’ni zafere, vatan derdi ulaştırdı. Mehmet Akif’e İstiklal marşını, millet derdi yazdırdı. Erbakan hocamız, ‘Büyük Türkiye’ dertlisi bir önderdi. Şehit Metin Yüksel, sokakların dertli abisiydi. 94’te İstanbul’un şu kapılarından; dertli bir adam ve kardeşleri girdiler. İstanbul’u, CHP zihniyetinin elinden, o dertli adamlar çekip aldılar. Ve yine o dertli adamlar; 22 yıldır bu cennet vatanın her karışında iz bıraktılar, mühürlerini vurdular, tarih yazdılar. Hülasa; biz bu toprağı vatan biliyorsak, İstanbul’u kutlu bir emanet sayıyorsak; içimizdeki bu kadim dert sayesindedir. Ayasofya’nın zincirlerini; açılış davetiyesi bekleyen kibir abideleri kırmadı! O zincirleri, dert sahibi bu oğullar, bu kızlar, sizler kırdınız. Bugün Gazze sokaklarındaki zulmü de; İstanbul’a yabancı olanlar değil; İstanbul’un değerlerini yaşatanlar, sizler parçalayacaksınız. Ve bir gün mutlaka, Mescid-i Aksa’yı da esaretten, sizler kurtaracaksınız. Çünkü sizler, derdi Aksa olanlarsınız, derdi İstanbul olanlarsınız, çünkü sizler, TÜGVA’lılarsınız” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hiçbir gencin emeğinin heba olmayacağını, hayallerinin yarım kalmayacağını belirterek, “Özgür düşünceli, kendi başına karar alabilen, milletinin değerlini koruyan bir gençlik için çalışacağız. Özgüvenli gençlerimizin yetişmesine ortam hazırlayacağız. Gençlerimizin daha güzel, daha güvenli bir İstanbul’da yaşaması için çalışacağız. Sizler, sadece söz sahibi olmayacaksınız; hizmetin, eserin, yönetimin de sahibi siz olacaksınız. Eğitim, ulaşım destekleriyle, paylaşımlı ofislerimizle, yeni iş imkânlarımızla, dijital yatırımlarımızla; her anınızda hep yanınızda olacağız” konuşmasını tamamladı.