Murat Kurum: Silivri’den metrobüse binen Tuzla’ya kadar kesintisiz gidecek

AKP İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri’de düzenlenen Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı. Kurum, Silivri AKP ve MHP İlçe Başkanlığı’nı ziyareti sonrası 19 Mayıs Meydanı’nda düzenlenen Eski Belediye Binası Temel Atma Töreni’ne katıldı ve açıklamalarda bulundu.

Silivri’ye 8 tane halk plajı kazandıracaklarını ifade eden Kurum, Silivri’den metrobüse binen bir vatandaşın, Tuzla’ya kadar kesintisiz bir şekilde yolculuk yapabileceğini de söyledi.

İstanbul’u hak ettiği hizmetle buluşturacağını dile getiren Kurum, “Biz annelerimize ve çocuklarımıza ‘afetlere dirençli bir İstanbul’ vadediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 1,5 milyon evimiz ve işyerimiz risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Biz İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz” diye konuştu.

"BİZ 5 YILDA 650 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ DİYORUZ"

Mevcut yönetimin İstanbul’un dönüşümü için yapılacak yatırımları gereksiz gördüğüne dikkat çeken Kurum, “Çanakkale’de deprem oldu. O deprem burada da hissedildi. Biz 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz diyoruz. 39 ilçede milletin rızasıyla, yerinde, Büyükşehir Belediyesi olarak yarısına bizim destek olduğumuz anlayışıyla yapacağız diyoruz. Bu kibirli belediye başkanı ‘yapılmasına gerek yok’, ‘Yapılmaması lazım’ diyor. Kendilerinin danışman olarak tuttuğu hocaları ‘İstanbul’un deprem riski için sokak sokak deprem dönüşümü yapmak gerekir’ diye söylüyor. Bu bilmiş Belediye Başkanı yapılmamalı diyor. Çünkü yapamayacaklarını kendileri de biliyor. 31 Mart’tan sonra bu dönüşümü biz gerçekleştireceğiz. Sen CHP kongresini dizayn ederken biz milletimizle el ele vermiş, 11 ilde 180 bin konutun temelini atıyorduk. Sen yol yürüdüğün arkadaşlarını yolda terk ederken biz sellerde afetlerde milletimiz için yeni yuvalar yapıyorduk. Sen ‘israfı bitirdik’ deyip israf ederken biz milletimizin geleceği için gece gündüz çalışıyorduk. Koca 5 yılda 5 bin 500 konutu dönüştürmüşler. Bu anlayışın İstanbul’da dönüşüm adına bir irade koymasını beklemiyoruz. İstanbul’un Silivri’nin her yerinde Volkan Başkanla dönüşümü gerçekleştireceğiz” dedi.

"SİLİVRİ’DEN METROBÜSE BİNEN TUZLA’YA KADAR KESİNTİSİZ GİDECEK"

Trafik çilesini bitirmek için dev adımlar atacaklarını söyleyen Kurum, “İstanbul’un trafik çilesini bitireceğiz. Hedefimiz; mevcut 340 kilometre metro hattını 2029’a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. İstanbullular daha konforlu seyahat etsin diye filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs katacağız. İlçemize metrobüsü getiriyoruz. Artık Silivri’den metrobüse binen bir kardeşimiz, Tuzla’ya kadar kesintisiz bir şekilde yolculuk yapabilecek. Bu muazzam projeyi hayata geçirdiğimizde Silivrili kardeşlerimizin yaşadığı ulaşım çilesi tamamen son bulacak” ifadelerini kullandı.

"SİLİVRİ’YE TAM 8 HALK PLAJI KAZANDIRACAĞIZ"

Silivri’deki altyapı sorunlarının hızla çözüleceğini sözlerine ekleyen Kurum, “İstanbul’umuzun göz bebeği olan Silivri’mize 42 kilometrelik sahil düzenlemesi yapacağız. Silivri’ye tam 8 halk plajı kazandıracağız. Eşsiz doğaya sahip Silivri’mizde tarım ve orman alanlarımızı koruyacak, tematik köylerle ilçemizin turizmini canlandıracağız. İBB tarafından bekletilen köylerimizin imar planlarını ilk meclis toplantısında onaylayacağız. Silivri’miz artık su baskınlarıyla gündeme gelmeyecek, dereleri ıslah edeceğiz. Kendi ağzından söylüyor, ‘İSKİ rezalet’ diyerek itiraf ediyor. Bir damla su da sen getir. Bizim yaptıklarımızı anca bozuyor” şeklinde konuştu.

"ARITMA TESİSİ OLMAYAN HİÇBİR KÖYÜMÜZ KALMAYACAK"

Silivri’de yapılacak projelere değinen Kurum, "Çiçekçilik faaliyetleri için alım garantisi vereceğiz. Hayvancılığı ilerletmek için; mezbaha ve alım garantili entegre tesislerimizi hızlıca kuracağız. Silivri’mizin gençleri kendi işlerini kursunlar diye onlara paylaşımlı ofisler yapacağız. Arıtma tesisi olmayan hiçbir köyümüz kalmayacak. Tüm köylerimizin altyapı ve üstyapısını baştan aşağı yenileceğiz. Volkan Yılmaz Başkanımın yeni kavşaklardan otoparklara, prestij caddelerden kapalı Pazar alanlarına, gençlik merkezlerinden kültür parklara kadar sizlere, Silivrili kardeşlerimize vaat ettiği tüm projelerimizin de sonuna kadar arkasındayım.1 Nisan’da Büyükşehir ve Silivri el ele verecek, İstanbul’umuzu hep birlikte geleceğe hazırlayacağız” dedi.