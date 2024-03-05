Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'ev kadınları' yanıtı. 'Kadınlarımıza, annelerimize yöneltilen bu ayrıştırıcı dili reddediyorum'

AKP ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, partisinin Şile'de düzenlediği mitingde konuştu.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, İstanbullunun “yolcu Başkan” diye nitelendirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ne beklediğini sıraladı.

Kurum, " İstanbullular, bu yolcu Başkan’dan ne bekledi, çok mu şey istedi? En temel belediye hizmetlerinin yapılmasını istedi, yapmadın. Çevre temiz olsun, altyapı, su ve kanalizasyon doğru işlesin dedi, işletemedin. Ulaşım sorunlarına çözüm getirmeni bekledi, sorunu daha da büyüttün. İşe, okula giderken çile çekmek istemedi, metro istedi, otobüs istedi yapmadın. Parklar, bahçeler, yeşil alanlar istedi sunmadın. Gençlik merkezleri istedi kültür merkezleri istedi, yapmadın. Sosyal destek istedi, adaletsizlik yaptın. İstihdam istedi, arttırmadın aksine azalttın. Kaynakların doğru kullanılmasını istedi çarçur ettin.

En çok da ne istedi biliyor musunuz? Afetlere hazırlık istedi, güvenli yuva istedi yapmadın, üretmedin, sunmadın. Ama bu halkın istemediği ne varsa, hemen gittin çadırı oraya kurdun. Polemik istemediler, işi gücü bıraktın 5 yıl dedikodu ürettin. İhmalkarlık istemedi, İstanbul’a uğramadın. İsraf istemedi israfı bitirdik dedin garip gurebanın hakkıdır demeden 350 milyon lirayı harcadın. Bu milletin seni görmek istediği yerden kaçtın görmek istemediği neresi varsa oraya koştun" diye konuştu.

İMAMOĞLU’NUN “EV KADINLARI” SÖZLERİNE TEPKİ

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olmuş, İstanbul’a yönelik projelerini anlatmıştı.

İmamoğlu, İsmail Küçükkaya’nın "Dün bir analiz okudum. Emekliler değil kadınlar en çok AK Parti'ye oy veriyor. Sizin bu mitinglerinizde 2019'a göre daha fazla muhafazakar kadınları görüyorum" sözleri üzerine, “Araştırmacılar şöyle yorumluyor bunu; Daha çok ev kadınları daha çok oy veriyor diye yorumluyorlar. Kadınlar statüsünde demeyelim...” diye cevap vermişti.

Kurum, konuşmasının devamında İmamoğlu’nun sözlerine eleştirerek, şunları söyledi:

"İşte, Ekrem Efendi ne diyor, duydunuz değil mi? Ekrem Efendi’ye şunu sordular: 'Analizlere göre kadınlar daha çok AK Parti’ye oy veriyor ne diyorsunuz.' Aynen şunu söyledi:“ Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim.' Görüyor musunuz? Ev kadınlarını kadın statüsünde kabul etmiyor.

Kadınlarımıza yönelik bu ayrıştırıcı dil, bu kabalık, bu nezaketsizlik böylesine önemli bir makama hiç yakışmıyor. Kadınlarımıza, annelerimize yöneltilen bu ayrıştırıcı dili reddediyorum. Bunu kabul etmemiz, bu hakarete sessiz kalmamız mümkün değil. Ne yazık ki, bunların zihniyeti, bunların karakteri bu.

Zaman değişir, dünya değişir, Türkiye değişir, İstanbul değişir ama bu CHP zihniyeti hiçbir zaman değişmez. Geçmişte kadınlarımızı kıyafetleri üzerinden ayrıştıranlar, başörtülü başörtüsüz, açık kapalı diye ayrımcılık yapanlar, şimdi de ev hanımlarını ayrıştırıyorlar.

Bunların zihniyetine göre ev hanımları kadın statüsünde değilmiş. Şimdi ben buradan Ekrem Efendi’ye soruyorum. Senin ev hanımları diyerek diğer kadınlardan ayırdığın, aşağıladığın insanların oyu, başka kadınların oylarından, başka vatandaşlarımızın oyundan daha mı az değerli? Siz hiç eşitlikçi olamayacak mısınız? Siz hiç adil olamayacak mısınız?

Nedir bu eş başkanlar olarak ayrımcılık yarışınız. Bir gün biriniz bedelli bedelsiz ayrımcılığı yaparak erkekler arasında ayrım yapar, bir gün biriniz ev hanımı ve diğerleri diyerek kadınlarımızı ayrıştırırsınız. Bir gün de ayrımcılıkta değil birleştirmekte yarışın. Bir gün de hayırda yarışın. Hizmet üretmekte yarışın. Bu millet sizin bu ayrımcılığınızdan çok çekti. Yıllardır aynı tas aynı hamam devam ediyor. Bıkmadınız mı?”