Fatih Altaylı Murat Kurum'a yanağını okşatan Dursun Özbek'i topa tuttu

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinliğine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katılmıştı. Burada ortaya çıkan görüntü gündem olmuştu.

47 yaşındaki Murat Kurum, salona girdiğinde ayağa kalkan 74 yaşındaki Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanaklarını iki eliyle okşamıştı.

Dursun Özbek'in düştüğü bu duruma gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınlanan “Fatih Altaylı yorumluyor” programında ateş püskürdü.

Altaylı'nın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Murat Kurum Beyefendi siz bunu başka kulüp başkanına yapabilir misiniz? Ali Koç'a Hasan Arat'a yapabilir misin? Sizden 20-25 yaş büyük birisi hem de bir kulübün başkanı. Kendinden başka bir şeyi de temsil ediyor. O ne hal öyle? Hangi yüzü veriyorsunuz ki bu kişilere, sizin kafanızı iki elinin arasına alarak yanaklarınızı okşayabiliyor."

"Fakat daha utanç verici olan şu. Bu görüntüye Galatasaraylılardan tepki yok. Cılız. Kimseden doğru düzgün tepki yok. Herkes bahane bulma peşinde. Bu kadar mı önemli şampiyonluk ya? Bu kadar mı önemli çıkarlar? Taraftarlar da ne diyeyim? Yavşaklaşmışlar. Herkeste genel bir lagarlık, kifayetsizlik, onursuzluk... Böyle mi olur? Çok üzüldüm fotoğrafı görünce."