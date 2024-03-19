Murat Kurum’dan ‘Kanal İstanbul’ sorusuna yanıt: Erdoğan ‘yapalım’ derse ‘başka önceliklerimiz var’ derim

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı AKP’li Murat Kurum, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında yaptığı programa konuk oldu.

Özdemir'in "İstanbul depreme hazır değil mi?" sorusuna, "Değil. Çok net bir şekilde hiç hazır değil" karşılığını veren Kurum, "21 yıldır Türkiye’yi yöneten AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız. 5 yıl bakanlık yaptınız Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şöyle, biz 2013 yılında Cumhurbaşkanımız, 6306 sayılı yasa Gazi Meclisimiz’de kabul edildi, yürürlüğe girdi. O günden bugüne de 81 ilde kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik..."

“BENDEN ÖNCE ÇIKTI, O DA İMAR AFFI DEĞİL İMAR BARIŞI”

Kurum, Özdemir’in imar affına ilişkin sorusuna ise ‘imar barışı’ yanıtını verdi.

İmar affı diyalogu ise şöyle gelişti:

Özdemir: İmar affı zamanında yaptıklarınızdan pişman mısınız?

Kurum: Biz imar affıyla ilgili bir işlem yapmadık.

Özdemir: Sizin bakanlığınız zamanında çıkmadı mı?

Kurum: Yani benden önce çıktı, o da imar affı değil imar barışı.

“ERDOĞAN'A 'BAŞKA ÖNCELİKLERİMİZ VAR' DERİM”

Kurum, Kanal İstanbul’a ilişkin soruya, "Her gün soruyor. Çünkü soracakları hiçbir şey yok. Vaatlerini de anlatamıyor. Önceliğimiz olmayan iş bizim gündemimizde değil" ifadeleriyle karşılık verdi.

Özdemir’in, "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi. Siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' der misiniz, diyebilir misiniz?" sorusunu da, “Derim tabii, niye demeyim?” diye yanıtladı.