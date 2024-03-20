Murat Kurum masadaki son anket sonucunu açıkladı: Üstüne koya koya gidiyoruz

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı AKP’li Murat Kurum, KRT TV'de canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, ellerindeki son anket verilerini de açıkladı.

Yarışı önde götürdüklerini ifade eden Kurum, "Anketlerde biz 1,5 2 puan öndeyiz ve üstüne koya koya gidiyoruz" dedi.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE"

İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğunun altını çizen Kurum, "Deprem İstanbul'daki her vatandaşımızın korkulu rüyası. Deprem siyaset üstü bir mesele, bilim insanlarına değer veriyorsak, bilimin ışığında acilen deprem dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Kurum, "5 senede 5 bin 489 tane konut yapabildiler. 600 bin konut acilen dönüştürülmeli. Bunları konuşmamız lazım. Eser yok, hizmet yok, küfe boş, bunları konuşamıyor. Kapı arkasında Zoom toplantıları yapıp kongreyi dizayn etmeye çalıştıklarında, biz Türkiye'nin 81 ilinde 365 bin konutu başlattık" dedi.

"İSTANBUL'UN KAYNAKLARI 81 İLE YETER"

Sosyal konutlar inşa edip yurttaşlara uygun bedellerle kiralayacaklarını belirten Kurum, böylelikle konut fiyatlarını da aşağıya çekeceklerini söyledi.

Kurum, sözleri şu şekilde devam etti:

"İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcarsanız 81 ile yetecek ekonomik güce sahip. Onlar da bal gibi biliyor ki Murat Kurum söylerse yapar."