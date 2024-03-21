Murat Kurum'u destekleyen MYK üyesi disipline verildi. Yeniden Refah'ta flaş gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum'u destekleyen MYK üyesi disipline verildi. Yeniden Refah'ta flaş gelişme
“Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" çıkışıyla gündem olan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ERBAKAN, KURUM'U DESTEKLERDİ"

Abdurrahman Akyüz, “Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" ifadelerini kullandı.

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"İTTİFAK GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Cumhur İttifakı'nın yanında yer alırdı diyen Akyüz şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum."

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DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada MKYK Üyesi Akyüz'ün Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi.

Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı’na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz’dür. İstanbul teşkilatlarımız da Sayın Altınöz ile omuz omuza, İstanbul’da Milli Görüş Belediyeciliği dönemini yeniden başlatmak için mücadelesine devam etmektedir."

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