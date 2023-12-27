Murat Kurum’un matematik öğretmeni eşi önce RTÜK’e atandı sonra müdür oldu

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndaki (RTÜK) flaş atamayı yazdı.

Pehlivan’ın aktardığına göre, adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığı için anılan Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum, RTÜK’te müdür yapıldı.

Öğretmen Kurum hakları hariç RTÜK’ten 38 bin lira maaş alıyor.

Diğeri de AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçenlerden Turgut Altınok’un iki kızı...

Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in öğretmen eşi Feyza Gizligider’in daire başkan yardımcısı olduğu...

TBMM KİT Komisyonu Başkanı, AKP’li Mustafa Savaş’ın eşi Nilay Savaş’ın da daire başkan yardımcısı yapıldığı da diğer iddialar arasında.

Barış Pehlivan, ayrıca RTÜK'te AKP’li isimlerin eş ve çocuklarının kadroda olmalarına rağmen işe gitmeden maaş aldıklarını belirtti.

RTÜK'te toplamda 8 daire başkanı için 46 daire başkan yardımcılığı kadrosu bulunuyor.

Pehlivan, RTÜK'ün bulunduğu binada bir kat daha kiralamak için harekete geçtiğini ileri sürdü, "Belli ki RTÜK’e yeni akrabalar yolda!" diye yazdı.