Murat Kurum’un matematik öğretmeni eşi önce RTÜK’e atandı sonra müdür oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Murat Kurum’un matematik öğretmeni eşi önce RTÜK’e atandı sonra müdür oldu
Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un matematik öğretmeni eşi Şengül Kurum’un RTÜK’te müdür yapıldığını ve birçok AKP’linin yakınının da burada kadro aldığı iddia edildi. Bal tutan parmağını yaladı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndaki (RTÜK) flaş atamayı yazdı.

Pehlivan’ın aktardığına göre, adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığı için anılan Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum, RTÜK’te müdür yapıldı.

Öğretmen Kurum hakları hariç RTÜK’ten 38 bin lira maaş alıyor.

Diğeri de AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçenlerden Turgut Altınok’un iki kızı...

Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in öğretmen eşi Feyza Gizligider’in daire başkan yardımcısı olduğu...

TBMM KİT Komisyonu Başkanı, AKP’li Mustafa Savaş’ın eşi Nilay Savaş’ın da daire başkan yardımcısı yapıldığı da diğer iddialar arasında.

Barış Pehlivan, ayrıca RTÜK'te AKP’li isimlerin eş ve çocuklarının kadroda olmalarına rağmen işe gitmeden maaş aldıklarını belirtti.

RTÜK'te toplamda 8 daire başkanı için 46 daire başkan yardımcılığı kadrosu bulunuyor.

Pehlivan, RTÜK'ün bulunduğu binada bir kat daha kiralamak için harekete geçtiğini ileri sürdü, "Belli ki RTÜK’e yeni akrabalar yolda!" diye yazdı.

İlgili Haberler
RTÜK 2023’te cezaları yüzde 90 artırdı! En fazla ceza bu nedenle verildi
Bal tutan parmağını yaladı. KADEM’de TÜRGEV’de çalıştı yandaş olarak Rekabet Kurulu’na yeniden atandı
Son Haberler
160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi Yaşam
160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi
Tapu ve Kadastro'da yeni dönem başlıyor 'Sayılı günler kaldı' Ekonomi
Tapu ve Kadastro'da yeni dönem başlıyor 'Sayılı günler kaldı'
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı Gündem
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı
Herkes Özgür Özel’in Meclis’te teröre karşı sözlerini konuşuyor Gündem
Herkes Özgür Özel’in Meclis’te teröre karşı sözlerini konuşuyor
Patates köftesi nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Patates köftesi nasıl yapılır?
İsmet İnönü'nün ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Tarih - Mitoloji
İsmet İnönü'nün ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
Bu yıl yaşanan en büyük 10 siber güvenlik saldırısı Ekonomi
Bu yıl yaşanan en büyük 10 siber güvenlik saldırısı