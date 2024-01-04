Murat Sancak belgeleriyle paylaştı. 273 bin Euro ödendi

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Murat Sancak belgeleriyle paylaştı. 273 bin Euro ödendi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Senegalli futbolcu M’Baye Niang’ın ücret alamadığı yönündeki iddialarına sosyal medya üzerinden bir paylaşımla yanıt verdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, M’Baye Niang’a ödenen paraları sosyal medyadan paylaştı.

Niang, dün Fransız medyasına verdiği demeçte “Ödeme konusunda bana baskı yapan bazı sorunlar var. Bazı gecikmeler normaldir ama bu dört ayı buldu. Bir kısmını ödeseler de bu benim sahadaki performansımı etkiliyor” açıklamalarında bulunmuştu.

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından Senegalli oyuncuya tepki göstererek “Yalan söylüyorsun, bir Euro bile alacağın yok. Alacağın olsa, sözleşmeni iptal edip giderdin. Gitmek istediğini duyunca ‘Bonservisini getir, git’ dedik. Hayırlı olsun, teklifleri sabırsızlıkla bekliyoruz” paylaşımını yaptı.

Murat Sancak, bugün de M’Baye Niang’a ödenen paraların listesini açıkladı.

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