Adana Demirspor'da sular durulmuyor. Niang konuştu Murat Sancak sert cevap verdi

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Adana Demirspor'da sular durulmuyor. Niang konuştu Murat Sancak sert cevap verdi
M'Baye Niang'ın, Fransız basınına 4 aydır maaş alamadığını iddia edip, ayrılmak istediğini dile getirmesine Başkan Murat Sancak çok kızdı.

Adana Demirspor’un yıldızı M’Baye Niang, takımdan ayrılmak istediğini duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu, Fransız medyasına çarpıcı ifadeler kullandı.
4 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUM
L’Equipe’e konuşan yıldız futbolcu; "Türkiye deneyimim saha içinde çok iyi gidiyor. İyi performans gösteriyorum ve ilk 11’de oynuyorum. Fakat ödeme konusunda bazı problemler var ve bu benim sahaya konsantre olmamı zorlaştırıyor. Biraz gecikme normal olabilir ama 4 ay geçti. Gitmek istiyorum. Bunu yönetimle de paylaştım ve ekibimle bu konuda çalışmalara başladık. Fransa’ya geri dönmeyi çok isterim, benim için öncelikli yer orası" dedi.
YALAN SÖYLÜYORSUN!
Bonservis bedeli olmadan Adana Demirspor'a katılan ve 2 yıllık sözleşmesi bulunan Niang'ın bu sözleri Başkan Murat Sancak'ı kızdırdı. Sancak sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Yalan söylüyorsun, bir Euro bile alacağın yok. Alacağın olsaydı sözleşmeni iptal edip gidebilirdin. Gitmek istediğini duyunca bonservis getir git dedik. Hayırlı olsun, teklifleri sabırsızlıkla bekliyoruz."

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