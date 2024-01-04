Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Giovanni van Bronckhorst kimdir? Bilinmeyen özellikleri ortaya çıktı

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Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Giovanni van Bronckhorst kimdir? Bilinmeyen özellikleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın resmi imzayı attırmak için gün saydığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst eşi ile birlikte sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında ilk sırada Giovanni van Bronckhorst var.
Hemen hemen her konuda anlaşma sağlanan Hollandalı hocanın resmi imzası an meselesi.
Son olarak İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı alıştıran Giovanni van Bronckhorst, 21 Kasım 2022'de görevinden ayrıldı.
Giovanni van Bronckhorst futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin yanında kendini sosyal sorumluluk projelerine adamış bir isim. Eğitimci eşi Marieke ile birlikte S.V. Gio adlı vakfın kurucusu. Bu vakıf, ilköğretim son sınıf öğrencilerine eğitim ve spor alanlarında destek veriyor.
Marieke ve Giovanni, 1994 yılında aynı liseye gittikleri zaman tanışmışlar. 2000 yılında evlendiler. Jake ile Joshua adında iki oğulları var.
Marieke kariyerini bir kenara bırakıp tamamen Giovanni’nin başarısına odaklanmış bir isim.
Marieke; gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ve medyaya pek açılmayan bir kadın.
Giovanni van Bronckhorst 'un futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. 1998, 2006 ve 2010 yıllarında üç kez FIFA Dünya Kupası’nda ve 2000, 2004 ve 2008 yıllarında üç kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda forma giymiş, 2006 yılında Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış, 2010 yılında Hollanda ile Dünya Kupası finaline çıkmış ve 2017 yılında Feyenoord ile Eredivisie şampiyonluğu yaşadı.
2015'te Feyenoord'un başına geçip teknik direktörlük kariyerine başlayan Giovanni van Bronckhorst daha sonra Guangzhou R&F ve Glasgow Rangers'ı çalıştırdı, ancak bu takımlarda herhangi bir kupa sevinci yaşayamadı.

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