Sivasspor'un yıldızını İngiltere Premier Lig ekibi kaptı

Sivasspor’da bu sezon sergilediği başarılı performansla göz kamaştıran Yunus Emre Konak, birçok Avrupa takımının radarına girmişti.

Brentford, Premier Lig’in diğer devlerinden önce davranarak genç yıldızı kadrosuna kattı.

Sivasspor ile yapılan görüşmeler sonrasında taraflar her konuda anlaştılar.

Buna göre Brentford, Sivasspor’a 3.5 milyon Euro’luk bir transfer ücreti ödeyecek. Ayrıca sözleşmede ekstra ödeme maddeleri de bulunuyor.

Yunus Emre Konak, ilk olarak Brentford’un B Takımı’nda forma giyecek ve burada kendini geliştirdikten sonra A Takım’a terfi edecek.

17 yaşındaki Yunus Emre Konak, bu sezon Sivasspor ile oynadığı 17 resmi karşılaşmada 1 asist yaptı.

The Guardian’ın “2006 doğumlu dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği” listesine giren Yunus Emre Konak, Ağustos ayında “Avrupa’da oynamak istiyorum” dedi.